La vera riforma della Giustizia? È intorno alle indagini sul delitto di Garlasco e il “sistema Pavia”: non vi piacerà, ma l’ex pm Venditti ha scoperto buchi neri (difendendosi)

Dove porterà quell’indagine, se ci sono state responsabilità o meno, sarà l’indagine stessa e l’eventuale processo successivo a dirlo. Così come, si spera, saranno le indagini che contestualmente sono state riaperte dalla Procura di Pavia a stabilire finalmente chi ha ucciso davvero Chiara Poggi e se Alberto Stasi ha passato ingiustamente o no gli ultimi dieci anni della sua vita in prigione dopo la strana condanna in via definitiva che ha fatto seguito a due precedenti assoluzioni. Il tema, qui, non è quello, ma i buchi neri nel sistema giustizia su cui l’ex pm Mario Venditti, da uomo di legge, sta impostando, insieme ai suoi legali, tutta la sua difesa. A cominciare dalla battaglia sui dispositivi informatici sequestrati — telefoni, pc, chiavette e hard disk — che è ripetutamente tornata davanti al Tribunale del Riesame di Brescia. Per domani, venerdì 14 novembre, è fissata la terza udienza in poche settimane, dopo che i ricorsi della difesa hanno già ottenuto l’annullamento parziale di decreti di sequestro e la restituzione, per alcuni indagati, dei beni. Al centro del contendere ci sono due filoni distinti ma intrecciati: l’indagine bresciana per corruzione in atti giudiziari legata al caso Garlasco e l’altro filone definito “sistema Pavia”, che ipotizza peculato e favoritismi nella gestione dei servizi d’ufficio.

La Procura di Brescia sostiene che i dispositivi contengano “elementi utili alla prova del reato”, giustificando l’ampia perquisizione con la necessità di ricostruire rapporti e flussi di denaro tra inquirenti, famiglie, avvocati e consulenti tecnici. Ma la richiesta di accesso a undici anni di ricerche e chat ha sollevato obiezioni immediate: la difesa, guidata dall’avvocato Domenico Aiello, ha invocato limiti temporali e parolechiave mirate, nonché la supervisione di un giudice terzo mediante incidente probatorio. In sostanza: cercate pure, ma non scavate in una vita, semmai limitatevi a cercare ciò che vi interessa. Al netto delle opinioni personali o della morale, è giuridicamente una obiezione che sta più che in piedi e che non riguarda solo l’indagine su Venditti, ma quelle – avviate o eventuali – su chiunque e in qualsiasi campo da parte di qualsiasi Procura. ‑