Delitto di Garlasco, ma quindi Sempio sta per scaricare Lovati dopo tutte le caz*ate che ha detto a Corona? A Quarto Grado su Rete 4 il coinvolgimento si Visintin nell’omicidio della moglie Liliana…

È sempre più complessa la questione legata al delitto di Garlasco, in modo particolare per il legale di di Andrea Sempio. Infatti Massimo Lovati è finito al centro della bufera mediatica dopo la pubblicazione delle sue dichiarazioni a Falsissimo, podcast di Fabrizio Corona, tanto che c’è la possibilità che Sempio lo sollevi dall’incarico di suo difensore, anche e soprattutto per le pesantissime parole dette sul caso di Yara Gambirasio, la ragazzina uccisa nel 2010 e per cui è stato condannato Massimo Bossetti. È lo stesso Lovati a temere di perdere l’incarico e, a quanto pare, ci sarebbe stato un incontro con la famiglia Sempio per decidere del pool difensivo di Andrea, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Di questo e degli altri aspetti legati al delitto se ne parlerà durante la nuova puntata di Quarto Grado, programma di approfondimento di cronaca nera in onda su Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Durante la puntata si parlerà anche del caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. A quanto pare potrebbero esserci delle rivelazioni importanti a partire dall’analisi sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo senza vita di Liliana. Si tenterà di far luce anche sulla posizione del marito Sebastiano Visentin, attualmente unico indagato. Presenti in studio numerosi ospiti tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. A cui si aggiunge il pubblico connesso da casa, sempre pronto a intervenire.