Delitto di Garlasco, ma quindi Sempio sta per scaricare Lovati dopo tutte le caz*ate che ha detto a Corona? A Quarto Grado su Rete 4 il coinvolgimento si Visintin nell’omicidio della moglie Liliana…

È sempre più complessa la questione legata al delitto di Garlasco, in modo particolare per il legale di di Andrea Sempio. Infatti Massimo Lovati è finito al centro della bufera mediatica dopo la pubblicazione delle sue dichiarazioni a Falsissimo, podcast di Fabrizio Corona, tanto che c’è la possibilità che Sempio lo sollevi dall’incarico di suo difensore, anche e soprattutto per le pesantissime parole dette sul caso di Yara Gambirasio, la ragazzina uccisa nel 2010 e per cui è stato condannato Massimo Bossetti. È lo stesso Lovati a temere di perdere l’incarico e, a quanto pare, ci sarebbe stato un incontro con la famiglia Sempio per decidere del pool difensivo di Andrea, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Di questo e degli altri aspetti legati al delitto se ne parlerà durante la nuova puntata di Quarto Grado, programma di approfondimento di cronaca nera in onda su Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.