È morta a 55 anni Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping”, scrittrice luminosa e gentile

Mentre si inizia a mettere da parte lo snobismo in doppiopetto di chi giudica la letteratura di genere serie B, e la letteratura rosa serie C, Sophie Kinsella, recensita, intervistata e apprezzata anche dai grandi giornali, dal New York Times al Guardian, lottava contro un glioblastoma, un tumore al cervello, che alla fine ha vinto. Non c’è un modo più poetico per dirlo, né per fingere che una donna di cinquantacinque anni possa vivere solo nei libri e nei ricordi die propri cari. Oltre trenta libri e tanto amore potrebbero non bastare se si pensa che quanto fatto avrebbe potuto essere solo metà di una carriera, come autrice, come donna e come persona da amare, luminosa, buona, gentile, generosa e piena di humor.

Anche la casa editrice italiana saluta Kinsella: “Ciao Sophie. È stato un onore essere stati il tuo editore in Italia. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo. Tutte le persone della Mondadori.” Il suo ultimo libro, uscito quest’anno in Italia proprio per Mondadori, è Cosa si prova, un breve romanzo su una scrittrice che riceve una diagnosi terribile. Il risultato? Un atto d'amore verso la scrittura e la vita, condotto con maestria e delicatezza, come si gode ogni pomeriggio e ogni mattina nel proprio giardino, magari con un grande cappello in testa di cui si è fieri, sorridenti perché si è compreso, cosa rara, l’intelligenza dei fiori e delle piccole cose.