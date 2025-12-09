Cinque atti per la redenzione. Il Doge si racconta nel docufilm di Gianna Isabella Magliocco. La fede, la famiglia, il carcere: ecco com’è arrivata la salvezza di Giampaolo Manca, all’inferno e ritorno

I cinque atti si svolgono tra i vicoli della città, sulla barca che viaggia in laguna; a fianco del Doge c’è Fabio, suo fratello. Un percorso in cui i due si fermano fuori dalle vecchie case e in quelle nuove, dove la vita è ripartita: nelle stanze dove parlano la compagna di Armando e le famiglie dei bambini autistici che Giampaolo ha deciso di seguire. Il carcere è inquadrato da fuori, ma lì dentro è arrivata la vera salvezza. Lo dice lo stesso Doge: “Se non mi avessero arrestato non mi sarei mai fermato”. In galera vivrà per 36 anni, otto mesi e due giorni. E parlano di lui, quindi, gli avvocati e i poliziotti che hanno condiviso i corridoi dell’istituto penitenziario di Santa Maria Maggiore, dove conosce il teatro, introdotto da Anna Buono: “Non mi interessava sapere cosa avevate fatto, per me eravate solo attori”, dice la volontaria nel docufilm. Ora, grazie a lei, alla famiglia e a Gianna Isabella Magliocco Manca non è più solo Il Doge: ora è Giampaolo. E non ha più tempo da perdere.