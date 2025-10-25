Mentre all'estero l'Opera Lirica è innovativa in Italia è roba da parrucconi. Se volete consigli rivolgetevi pure a noi

Il MET, il Metropolitan Opera di New York, ha commissionato un’opera tratta da The Amazing Adventures of Kavalier & Clay a Mason Bates, compositore e DJ statunitense vincitore di Grammy Awards, che combina orchestra sinfonica e sound design elettronico. Direzione: Nézet-Séguin. Temi: ebraismo, fumetto, identità queer, sogno americano.

Alla Royal Opera House di Londra, nella stagione 2025-2026, andrà in scena il Festival Opera & Technology, iniziativa che unisce robotica, intelligenza artificiale e installazioni interattive alla pratica lirica. Prima edizione dedicata alle “voci algoritmiche”, curata da Jakub Hrůša, con opere di Janáček (The Makropulos Case) e nuove commissioni multimediali.

A proposito di The Makropulos Case: il libretto è tratto dal testo teatrale di Karel Čapek, l’inventore della parola “robot”, del quale – orgoglio mio e ringraziamento dovuto al Teatro Stabile di Catania, nella persona della presidente Rita Gari e del direttore Marco Giorgetti – andrà in scena, a gennaio 2026, una mia riscrittura “contemporaneizzata” di R.U.R. (Rossum's Universal Robots), che ha già suscitato, bontà loro e sensibilità contemporanea, l’interesse di Miska Ruggeri, presidente del Teatro d’Abruzzo, e di Roberta Torre, direttrice del Teatro Pirandello di Agrigento.

Sempre alla Royal Opera di Londra, un altro titolo sarà rappresentato in forma di opera lirica contemporanea diretta da Katie Mitchell: ambientato in un futuro distopico, unisce suoni amplificati e loop elettronici. Temi: immortalità, scienza, identità.

All’Opéra National de Paris vedremo in scena La Machine du Monde di Philippe Manoury, commissione del 2025: un oratorio tecnologico ispirato a Sloterdijk, per orchestra e dispositivi digitali interattivi. Temi: antropocene, intelligenza artificiale, globalizzazione del pensiero.

Mi fermo qui, altrimenti dovrei citare tutti i cartelloni lirici internazionali.

Ma la domanda resta: è possibile che in Italia dobbiamo ancora litigare su fesserie? Chi è all’opposizione continua a immaginare il Teatro d’Opera come un mausoleo polveroso; chi è al governo potrebbe, e dovrebbe, insegnare alla sinistra cosa significa davvero contemporaneità. Nei fatti, non a parole.