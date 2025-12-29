Il cerimoniere del Vaticano come Fabrizio Corona? Curia e Cardinali "culattoni, tutti insieme": il video shock...

Non sarebbe divertente se, poco prima dell’inizio del discorso, il cerimoniere mons. Marco Agostini – presbitero della diocesi di Verona, cerimoniere pontificio dal 2009, figura di grande prestigio liturgico e culturale – avesse commentato sottovoce, vicino al microfono aperto, riferendosi a tutti i porporati riuniti: “i culattoni, tutti insieme”. Una battuta sorprendente, che in qualche modo riecheggia la stessa ironia talvolta riconosciuta a Papa Francesco in contesti informali. Monsignor Agostini non è certo un personaggio qualunque. Laureato in lettere all’Università di Padova nel 1999 – una delle più goliardiche università italiane – era già sacerdote della diocesi di Verona da sette anni. Dal 2000 ha lavorato nella Segreteria di Stato, occupandosi dei rapporti con gli stati esteri, e ad oggi continua a interfacciarsi con i media vaticani per spiegare il significato simbolico e spirituale di riti e celebrazioni liturgiche. Spesso fa le veci del Papa quando questi non può presenziare, mostrando una preparazione e una levatura intellettuale di tutto rispetto.