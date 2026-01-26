Omicidio Pecorelli: lo Stato vuole fermare le indagini? Lo sfogo del figlio Andrea su Osservatore politico: “Adesso avete rotto il caz*o”

Da quasi cinquant’anni, l’omicidio di Mino Pecorelli è sospeso in una zona grigia istituzionale, dove i passi delle inchieste si fanno lenti come quelli di un condannato a morte. Non per mancanza di piste, ma perché la verità fa paura. Andrea Pecorelli, suo figlio, ha rotto gli indugi sul sito di Osservatore Politico, erede digitale del settimanale fondato dal padre: “A nessuno interessa scoperchiare sto’ vaso di Pandora. Stavolta, però, ve lo dico in qualità di figlio… avete rotto il cazzo… addormiteve… tanto la verità, la scopro lo stesso”. Quasi cinquant’anni di archiviazioni, assoluzioni, rinvii e silenzi non sono un mistero irrisolto, ma una verità che viene evitata. Non è che non si sappia. È che non si vuole sapere. Pecorelli non era un giornalista qualsiasi. Scriveva di segreti veri, apparati, intrecci tra politica, intelligence, criminalità, massoneria. Aveva documenti. Aveva nomi. Aveva capito troppo. Ed è stato ucciso per questo. Tutto il resto è fumo negli occhi. Una giostra giudiziaria che non ha mai avuto un obiettivo reale, senza individuare mai esecutori e mandanti. Perché il punto non è chi ha premuto il grilletto. Il punto è chi ha deciso che Pecorelli doveva morire. E qui, sempre, si alza il muro di gomma.