Questo video è deprimente ed è colpa nostra, della società tutta. E prima ce ne renderemo conto, meglio sarà. Ecco perché

Questo video è deprimete: perché continuano a ballare i ragazzi, a fare i filmati invece di scappare, totalmente non curanti del pericolo. Sapete cosa vuol dire questa roba? Mancanza di educazione. Mancanza di senso della realtà. Non voglio fare discorsi generalisti né retorici. E va fatto un plauso a tutti quei ragazzi che appena hanno visto un minimo di rischio sono scappati, perché ce ne sono. Ma quello che si vede in questo video, ripeto, è deprimente. Al di là del dolore (enorme per le famiglie), al di là delle frasi di (per una volta sacrosanta) circostanza, questa cosa va detta. Va detto che il modo in cui stiamo crescendo questi ragazzi è deprimente, è deprimente la società in cui viviamo, dove l'educazione civica e la cultura sono totalmente state sconfitte dalla società dell’apparire, dalla società della viralità, dove la cosa più importante nella vita di un adolescente sono le views, l’engagement, filmare la propria vita invece di scappare.