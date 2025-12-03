Stranger Things, aspettando il Volume 2, eccovi lo speciale "regali di Natale": la mania degli orologi. Guida definitiva ai modelli cult prima che il Sottosopra li risucchi dal mercato

L’orologio a pendolo ha in Stranger Things ha una sua funzione narrativa e metaforica, e non è escluso (le teorie sono tante) che diventi protagonista di Stranger Things 5 Volume 2, atteso per la notte tra il 25 e il 26 dicembre. In un precedente articolo ho consigliato di non guardare tutte le puntate del Volume 1 ma di centellinarle in maniera da farsi accompagnare da questa serie fino a Natale. Avevo intenzione di darvi una lista di film da vedere, tra quelli che i Duffer Brothers riconoscono esplicitamente, o attraverso palesi citazioni, come ispiratori del mondo narrativo di Stranger Things, ma poi ho pensato ai regali di Natale e, data l’indubbia strangerthingsmania, i regali a tema saranno i più graditi. Così oggi ci occupiamo degli orologi, parecchi di quelli che appaiono al polso dei personaggi della serie sono ancora in vendita, altri li potete trovare nei siti specializzati in orologi vintage.
1) Partiamo da un must, l’orologio Casio con la calcolatrice, il CA-50 e CA-53, indossato nella prima stagione da Mike Wheeler. Due curiosità a proposito di questo orologio: 1) Viene indossato anche da Undici quando gli amici di avventura la travestono da ragazza “normale”, un prestito di Mike che già preannuncia la loro tenera storia d’amore (che nella Stagione 5 diventerà grande – e un po’ triste – metafora del passaggio dall’età adolescenziale a quello adulto). 2) Legato al Casio con la calcolatrice c’è un Effetto Mandela, un ricordo condiviso che però risulta essere sbagliato, come il monocolo (mai esistito) nel personaggio del gioco Monopoly. Bene, io sono certo che nel Casio con la calcolatrice c’era anche un giochino simile a Snake (ce l’aveva il mio compagno di classe e siamo stati mandati dal preside ripetutamente a causa di quel giochino). Ho chiesto alla chat dei “Compagnetti” e anche molti di loro lo ricordano. Bene, pare che il Casio con la calcolatrice non abbia mai avuto un giochino, che invece erano nella serie di orologi Casio Game Watch, che ricordo anche (ce n’erano di due tipi, i più antichi, che utilizzavano i tasti laterali è i più moderni che avevano anche i tasti frontali), ma il serpentello, ne sono sicuro, era nel modello con la calcolatrice: probabilmente è una distorsione spazio temporale di una dimensione alternativa dovuta all’orologio a pendolo del SottoSopra. In ogni caso è ancora prodotto ed è in vendita (senza giochino), ma è il modello CA-53WB. Se volete regalare (o indossare) l’originale deve essere il CA-50!
2) L’orologio con la radio stereo. Stereo! Una libidine da portare a scuola (il filo delle cuffiette si faceva passare dentro la manica dei maglioni (spesso a righe orizzontali) per non farlo vedere ai professori, che lo vedevano lo stesso. Era L’Armitron 40/6351 e no, non lo fanno più, anche se l’Armitron, come tutti i produttori di qualcosa anni Settanta e Ottanta, ha lanciato una collezione di Retro Watch (tra cui i primissimi digitali, quelli tutti neri che premevi un pulsante e ti appariva l’orario in lucine rosse). E chi poteva indossarlo se non Dustin Henderson?
3) L’icona degli anni ‘80, il Casio B612 è indossato da Hopper. Purtroppo, per un po’ di tempo, è stato anche l’orologio di moda tra i fottut*ssimi hipster, ma pazienza (anche se avevano quello sbagliato, tiè). Estinti che sono oramai questa categoria di design (non appartenevano al genere umano), questo modello di Casio torna a rifulgere in tutto il suo splendore di capostipite. La cassa si è via via allargata espandendosi in prossimità dei pulsanti e dando via a una cornucopia di varianti. Quello amato dagli hipster era il B640, con tre pulsanti. Al posto del monopulsante della sola vera star di quegli anni, il B162, che non è più prodotto. Quindi, se lo trovate, sfoggiatelo anche graffiato.
4) Will Byers sarà anche un personaggio problematico, ma il suo orologio è un vero cult. E’ il Qbert Nelsonic. Cult perché Qbert era un classico degli Arcade da sala giochi di quegli anni (e c’era sempre la fila per giocarci) e la Nelsonic, che aveva prodotto questo orologio con videogioco e tasti frontale, non esiste più. Difficilissimo da trovare in rete: quelli di seconda mano andarono a ruba quando comparve per la prima volta nella Stagione 4. Adesso i prezzi sono alle stelle (per un orologio di questo genere). Se lo trovate in un mercatino delle pulci prendetelo al volo!
5) Timex Weekender. Indossato da Jonathan Byers, con il quadrante nero. Di provenienza militare, era un po’ l’orologio indossato orgogliosamente dalla middle class, analogico, con i numeri ben leggibili, robusto, economico, per gente che lavorava andando orgogliosa del proprio lavoro e del proprio ruolo sociale, che andava avanti con la schiena dritta badando al sodo (una faccenda degli anni ‘80 che adesso, comprendo, è difficile da capire). Probabilmente sarà uno dei motivi per cui Jonathan la spunterà con Nancy Wheeler contro lo sfidante amoroso Steve Harrington. Jonathan è solido, affidabile, non ha grilli per la testa. E’ un Timex insomma. E sembra davvero troppo innamorato mentre si ha come l’impressione che Steve riesca a sopravvivere anche senza Nancy. Ne esiste anche una versione merchandising di Stranger Things, per i ragazzini.
6) Steve che infatti indossa un orologio d’oro. Che con la BMW gli dà tutto un taglio da futuro superfico un po’ alla James Bond (un orologio elegante di una marca che fa anche orologi tattici). Mi chiamo Harrington, Steve Harrington. Il suo è un Hamilton LCD, ovviamente non più in produzione e fino a poco tempo fa recuperabile in rete a prezzi più abbordabili degli hamilton in acciaio contemporanei. Fino a poco tempo fa.
7) Eddie Manson, il personaggio che ha preso il cuore di tutti e sul quale, bisogna pur dirlo, in molti puntano come risolutore della serie nel volume 2 se non addirittura nella puntata finale di Capodanno, indossa un Casio nero. E qui il dibattito si fa sterminato. La prima ipotesi, quella più quotata, è che si tratti di un Casio F-91W. Ma è impossibile perché Eddie muore (?) nella stagione 4, ossia nel 1986, mentre l’F91W viene messo sul mercato nel 1989. Lo stesso orologio è stato adocchiato anche al polso di Dustin (e come sappiamo, nella stagion 5 Dustin è quello che sta soffrendo più di tutti per la morte di Eddie). E’ un anacronismo voluto dai Duffer Brothers per dirci qualcosa su Eddie e sul suo rapporto con il Sottosopra, dove il tempo segue regole diverse dalla Hawkins normale? In realtà esiste un Casio molto simile, ed è l’F84W, immesso sul mercato nel 1986 e quindi compatibile con la linea temporale di Eddie. Soltanto che era destinato esclusivamente al mercato giapponese. I Duffer sono sempre stati attenti ad ogni dettaglio e anche a questa ricostruzione storica accuratissima si deve parte del successo della serie. Per cui, se ai Duffer Brothers non è sfuggito questo dettaglio, sappiate che Eddie indossa un orologio comprato in o dal Giappone. E che se lo volete uguale dovete trovarlo con la sigla JDM (Japan Domestic Market), altrimenti non vale.
8) Gli Swatch. A questa lista, ovviamente non esaustiva, bisogna aggiungere gli Swatch, lanciati sul mercato nel 1983. Come ogni cosa “nuova” che è destinata a imporsi non poteva che apparire insieme a Max Mayfield, la protagonista “nuova” di Stranger Things che presto si è imposta come protagonista. (Rubando la scena a Undici. Ma no. Certo che Sadie Sink, voglio dire come attrice, sta dando una pista a Millie Bobby Brown che - parliamo dell’attrice nella sua vita reale e non del personaggio della serie – non sembra proprio portata a vincere l’Oscar della simpatia. Max indossa lo Swatch GJ400 Yellow Racer con una magletta a righe confermandola, probabilmente, come la più interessante (quanto ad outfit) del gruppo: pantaloni di velluto a coste, le immancabili Vans e pure l’orologio giusto! Ovviamente sarebbe ancora in commercio, se non fosse che è del tutto esaurito.
TRACCIA BONUS: Ci sono anche un paio di orologi ispirati a Stranger Things, dei gadget di marketing più che altro, ma siamo in tempi di regali ed è giusto citarli – solo perché siamo fan, anche se, se proprio volerte farmi un bonifico, mica lo rifiuto. Sto parlando del Casio per Stranger Things che, per quanto marketing sia, obiettivamente, è una libidine rara. Anche nella versione G-Shock che mi sembra più cupa e molto in linea con la Stagione 5.
TRACCIA BONUS 2 (PER ME): MOW è comunque un magazine molto legato, come si sa, all’automotive. Quindi se la redazione e la proprietà volessero farmi un regalo, io opterei per il furgone della radio WSQA. E’ un furgone GMC Van del 1977, lo trovate in buone condizioni a 30/40.000 euro, più le spese del carrozziere per farmelo uguale a quello della Radio. Vi lascio la foto qui sotto, non si sa mai. Grazie. (Per cortesia, ci voglio i divani col pelo e la palla di specchi rotante).