Un’altra giovane vittima della strage di Crans Montana: muore a 14 anni El Kaim Billah, calciatore e figlio di un dirigente del Sochaux

I morti sono 40, di cui sei italiani, oltre 100 i feriti, molti riportano ustioni gravi, fino al terzo grado. Altre persone coinvolte nella tragedia sono in cura per le lesioni polmonari causate dal fumo. Noa Thévenot El Kaim Billah è stato ricordato dalla squadra per cui giocava. Sono troppi i genitori che hanno pianto una perdita. Ma l’accertamento delle responsabvilità richiederà tempo. Di questo ha parlato Beatrice Pilloud, rocuratrice generale del Canton Vallese: “Non si possono avere così tanti morti e feriti e dire che tutto è andato liscio. L’inchiesta dovrà stabilire con precisione cosa sia accaduto e dove si siano verificati i punti critici, facendo luce sulle eventuali responsabilità. Ci vorrà un’enorme quantità di tempo. Siamo nella vita reale, non in una serie tv di 45 minuti”.