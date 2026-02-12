Zoe Trinchero, Chiara Poggi e Rigopiano (bis): siamo un Paese che si accanisce sui dettagli delle perizie perché ha smesso di credere nella sostanza delle sentenze (e della Giustizia)

Siamo fermi e il rischio, oggi, è lo stesso di vent’anni fa: perdersi nel tecnicismo per non guardare in faccia l’orrore o, come nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, tutto lo schifo che c’era (e che c’è) intorno. Se a Garlasco il dubbio è rimasto incastrato tra i pedali di una bicicletta e una scena del crimine stuprata, a Nizza Monferrato, dove la diciassettenne Zoe Trinchero è stata uccisa dal quasi coetaneo Alex Manna, la partita si sposta sulla proiezione del corpo nello spazio. Come se cambiasse qualcosa. Come se studiare il volo di Zoe mutuasse in numeri e dati un’emotività che è sì stimolata, ma pure incapace di reagire. Tra l’altro nel giorno stesso in cui s’è risvegliato pure il fantasma Rigopiano-bis. La sentenza di ieri, con quella sfilza di assoluzioni che ha polverizzato le responsabilità in un rimpallo di competenze, ha definitivamente rotto il patto tra cittadini e Stato.