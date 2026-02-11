Lettera al norvegese Laedgrid, reo confesso di un tradimento alle Olimpiadi. Il biathlon e la “lupara sociale”: le corna olimpiche (senza Maria De Filippi) non perdonate

"Ma vai a sciare vai..."
C’è una medaglia di bronzo per te. Purtroppo (mi sono documentato) in Norvegia non esiste una versione di “C’è posta per te”, così i norvegesi sono costretti ad arrangiarsi e non è giusto, Maria. Sturla Holm Laegreid, il biatleta che ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sei mesi fa aveva incontrato l’amore della sua vita – ha detto – ma tre mesi fa l’ha tradita. Prima di affrontare la gara olimpica, Laegreid ha confessato il tradimento alla sua (ex) fidanzata. Che l’ha mandato a fare sci di fondo e – supponiamo – gli abbia detto anche “e mentre ci sei, spa*ati”.
Come mai il biathlon?
Non avendo una Maria De Filippi alla quale scrivere, il nostro Sturla ha pensato bene di confessare il tradimento in diretta mondiale, sperando che l’ex fidanzata potesse aprire la busta, e ha parlato espressamente di “suicidio sociale”, sperando cioè di dire che sputtanarsi alle Olimpiadi dopo avere vinto il bronzo potesse in qualche maniera ristabilire l’armonia di coppia. Poi uno dice: come mai il biathlon?
La "lupara sociale"
A riprova che la narrazione sulla Scandinavia le cui coppie sono, come dire, “aperte” è una truffa turistica anni ’60. In realtà Sturla sembra un siciliano, commette un delitto d’onore, ma non avendo nessuno con cui prendersela, se la prende con se stesso, nella terza forma della “lupara”: 1) Lupara in senso proprio 2) Lupara bianca 3) Lupara sociale, quando invece in Sicilia abbiamo un detto: “futti futti che Dio perdona tutti”.
"Ci dici che il vidiomessaggio ce lo manda a quell'altra"
La fidanzata, che ha voluto restare anonima (e te credo), la “busta” l’ha lasciata chiusa, e al tabloid norvegese VG che le chiedeva se torneranno insieme ha risposto, più o meno, “ma non mi passa neanche per l’anticamera del cervello”, da cui si vede che è norvegese perché se fosse stata sicula avrebbe aggiunto: “Ci dici allo bestia che il videomessaggio ce lo manda a quellallà”.
"Dentro e fuori di lui"
Dopo tutta questa storia, Sturla Holm Laegreid si è detto pentito di tutto questo bordellone che è successo, ha detto che forse non era in lui. Prima il tradimento in cui “non era in lui”, poi il suicidio sociale in cui “non era in lui”, e insomma, per essere uno scandinavo, Sturla Holm entra ed esce da se stesso che è un piacere. E infatti fa il biathlon, dove si fa sci di fondo e si spara. Sturla avrebbe dovuto specificare chi ha tradito la sua ex, se il fondista o il cecchino, perché a questo punto ci vorrebbe anche uno specialista bravo a tirare su il morale di Sturla Holm, qualcuno che gli spieghi: non sei scemo, sei solo un biatleta.