Lettera al norvegese Laedgrid, reo confesso di un tradimento alle Olimpiadi. Il biathlon e la “lupara sociale”: le corna olimpiche (senza Maria De Filippi) non perdonate

Dopo tutta questa storia, Sturla Holm Laegreid si è detto pentito di tutto questo bordellone che è successo, ha detto che forse non era in lui. Prima il tradimento in cui “non era in lui”, poi il suicidio sociale in cui “non era in lui”, e insomma, per essere uno scandinavo, Sturla Holm entra ed esce da se stesso che è un piacere. E infatti fa il biathlon, dove si fa sci di fondo e si spara. Sturla avrebbe dovuto specificare chi ha tradito la sua ex, se il fondista o il cecchino, perché a questo punto ci vorrebbe anche uno specialista bravo a tirare su il morale di Sturla Holm, qualcuno che gli spieghi: non sei scemo, sei solo un biatleta.