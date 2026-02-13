L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci senza palle censurato alle Olimpiadi è la metafora dell’Occidente oggi

Il Comitato Olimpico vieta qualsiasi contenuto sessualmente esplicito, ma i genitali di un uomo disegnato a matita oltre cinquecento anni fa da uno dei simboli dell’arte e della cultura mondiale, sufficientemente “delicato” da finire sulla moneta da 1 euro per volere di Carlo Azeglio Ciampi, non sono un “contenuto sessualmente esplicito”. Sono qualcosa di più, soprattutto qualcosa di diverso. Si aggiunga che censurare è appunto evirare. E l’Italia campa di censure a ogni livello, pure autocensure come sosteneva Pasolini. E cioè di sistematiche evirazioni. L’Italia è questa versione bollino verde del conformismo. Non siamo solo pacati e ammansiti, lo siamo senza grandi rivoluzioni totalitarie, ma con smottamenti verificabili e costanti. Le riforme scolastiche “democratiche” (definizione di Ricolfi e Mastrocola), l’inclusività petalosa nell’editoria, l’indignazione con l’interruttore per qualsiasi cosa non arrivi da un certo ambiente. A sinistra il conformismo si manifesta a livello culturale, a destra a livello sociale e popolare. In altre parole: libri e sicurezza.