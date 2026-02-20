Luca Coscioni è morto vent’anni fa e lo Stato è ancora un ipocrita guardone? Siamo soli, senza Dio (e pure senza Marco Pannella) tra la volontà e il non potere

Prometeo è l'uomo della ricerca scientifica. Colui che ruba il fuoco (la conoscenza) per darlo ai mortali, pagando con l'immobilismo forzato su una rupe, a farsi mangiare organi che si rigenerano per rinnovare la tortura. Luca Coscioni è stato Prometeo, ma senza l’Olimpo: anzi, da Orvieto! A incatenarlo non fu Zeus, ma una Legge 40 che portava il sapore del medioevo nel terzo millennio e uno Stato che si genuflette davanti a ogni alito di porpora. Come oggi. Esattamente come oggi. Filosoficamente, siamo davanti alla sconfitta della laicità come cura sui, come cura di sé. Abbiamo permesso che la Chiesa e i suoi derivati diventassero unici custodi del senso del fine-vita. Direttamente o, peggio ancora, condizionando. Dimenticando Dio. E dimenticando, quindi, che la morte è l’atto più intimo, l’ultima declinazione della libertà. Siamo soli mentre anche la scienza viene trattata da stregoneria se non si piega alla liturgia. E dove, contestualmente, il 95% delle malattie rare viene abbandonato perché il profitto non sposa la compassione. Perché la compassione non ha l’odore dei soldi e allora ‘sti cazzi pure la liturgia. Il proibizionismo ideologico sulla ricerca -dagli embrioni alle staminali, fino al sabotaggio dei campi sperimentali - è una patologia filosofica. È la rinuncia al Logos in favore di una superstizione di Stato in una Italia che esporta cervelli e importa dogmi da un paio di migliaia di anni. La cosa più tragica in tutto questo nel giorno dei vent’anni dalla seconda morte di Luca Coscioni? Non c’è più Marco Pannella. Non c’è più quel “folle” lucido, quel catalizzatore di verità ciniche e nude che sapeva usare il corpo, il digiuno e la parola come grimaldelli per scardinare l’ipocrisia. Quella stessa ipocrisia che oggi è affetta da un appiattimento encefalico totale, per dirla con il filtro della pietà clinica. Sì, oggi, al di là di qualche timidissimo scarto in avanti di qualche regione, è esattamente come venti anni fa. Perché la risposta delle istituzioni, influenzate da un Vaticano che pare rimasto fermo al Sillabo, continua a essere la negazione della soggettività. Si predica la “sacralità della vita” per nascondere la profanazione della libertà. È il paradosso del “non potere”: la volontà del malato è chiara, ma il “potere” - statale e religioso – maschera divieti e ostacoli da tutele morali.