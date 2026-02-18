Sapete perché il giornalista di "È sempre Cartabianca" Marco Sales viene minacciato da Casapound? Perché sta facendo il suo lavoro. E infatti è scoppiato un casino

Sales a questa provocazione ha risposto che per lui ovviamente non è un insulto essere definito omosessuale, ma è molto triste osservare che un giornalista debba essere esposto a tanto nell’indifferenza e la complicità di una sala piena di cittadini italiani. Quella di Marsella è stata un’azione di prepotenza gratuita che non fa per nulla buona pubblicità a Casapound, i cui esponenti sin dal principio della loro esistenza si lamentano di essere ostracizzati dalla vita politica italiana, ma evidentemente senza domandarsi perché. Dopodiché altri partecipanti al convegno sono arrivati a definirlo “pagliaccio”. Insomma, i video parlano da soli e commentarli ulteriormente per offrire la solidarietà al collega ed inviato in un paese normale dovrebbe essere doveroso, ma nessuna delle istituzioni ha mosso un dito e la faccenda sta passando parecchio in sordina. Non tanto per anti-fascismo, lasciamo perdere quel discorso che non ci compete, nemmeno per vittimismo, ma perché è molto triste vedere come il giornalismo appare sempre più come il soggetto da prendere di mira. Che ci volete fare se i convegni sono pubblici? Nulla, anzi, se non vi vergognate delle vostre idee dovreste essere felici che qualcuno venga a riprenderle e amplificarle. Ma non è solo questo il problema. Marco Sales, sempre per la trasmissione di Bianca Berlinguer, prima di recarsi a Genova è andato sotto la Torre di Casapound, lo stabile occupato dai fondatori del partito e mai sgomberato. La Torre vanta un ineccepibile sistema di sicurezza e di organizzazione e disciplina interna che lo rende un caso particolarissimo di palazzo occupato. Ecco, Marco Sales, però, in questo caso non è stato aggredito verbalmente e minacciato come a Genova, ma è stato direttamente trattenuto dalla Digos.