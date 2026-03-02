L’esperta Fulvia Siano smonta il video della Fondazione Giulia Cecchettin sulla violenza maschile contro le donne: “La prevenzione non può poggiare su una caricatura”

Ho visto l’ultimo spot della Fondazione Cecchettin. Capisco l’intenzione: prevenire, sensibilizzare, scuotere le coscienze. Ma proprio perché il tema è serio, credo sia necessario dirlo con chiarezza: la prevenzione non può poggiare su una caricatura.

La scena è semplice: un gruppo di uomini al tavolo che minimizzano, giustificano, normalizzano. È una rappresentazione forte, immediata, emotiva. Ma è anche una rappresentazione stereotipata.

E qui sta il problema. La violenza non è “una cosa da uomini”.

Nella mia esperienza clinica e forense, e nella letteratura scientifica internazionale sull’Intimate Partner Violence (IPV), le dinamiche di controllo, gelosia patologica, manipolazione emotiva, isolamento del partner non appartengono a un genere.

Appartengono a persone che hanno difficoltà profonde nel vivere le relazioni.

Ridurre questi comportamenti a una caratteristica culturale maschile è una semplificazione che non regge sul piano scientifico.

Esistono uomini violenti. È un fatto. Ma esistono anche donne che agiscono controllo, ricatto emotivo, delegittimazione sistematica, aggressività psicologica. Anche questo è un fatto clinico. La scienza non lavora per categorie ideologiche. Lavora sui dati.

Autori come Murray Straus, Donald Dutton e John Archer hanno mostrato da tempo che molte forme di aggressività relazionale, soprattutto psicologica, possono essere reciproche o presenti in entrambi i sessi, con modalità diverse ma non esclusive.

«La ricerca empirica mostra che atteggiamenti di dominio e controllo non sono esclusivo appannaggio di un sesso: possono emergere in uomini e donne, con modalità adattive o disfunzionali.» Murray A. Straus, studi su conflitto e violenza nelle relazioni intime (1979).

«Potenziare la capacità di comprendere gli stati mentali propri e altrui, come soggetti distinti, è un elemento chiave per intervenire sulla violenza nelle relazioni intime.» da studi su Metacognitive Interpersonal Therapy applicata alla violenza di coppia (Pasetto, Misso & Dimaggio, 2021).

Questa citazione (e nel mondo accademico ve ne sono una moltitudine) rappresenta il nucleo concettuale di ciò che oggi la ricerca distingue: non si tratta solo di episodi violenti, ma di pattern relazionali. Se vogliamo fare prevenzione, dobbiamo partire da qui: dalla complessità.