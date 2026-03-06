Gira la ruota? Ora Rocco Siffredi querela Le Iene, ma il programma tv di Italia 1 si appella al diritto di cronaca (proprio come aveva fatto Corona con Mediaset)

Il fatto certo e giornalisticamente documentato è che il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, lo scorso 27 gennaio hanno così dettagliato circa la sentenza del tribunale nel caso Corona-Siffredi: "E’ un richiamo stonato l’appello al diritto di cronaca evocato da Fabrizio Corona, non essendo lui un giornalista e non essendo Falsissimo una testata registrata. Non di censura, dunque, si tratta, ma di una sentenza che ha per oggetto un’attività meramente commerciale che niente ha a che vedere con l’informazione."

La questione si attorciglia, fermi tutti: nemmeno Le Iene è una testata giornalistica e infatti è un mero prodotto di intrattenimento commerciale. Quindi perché la trasmissione Mediaset si appella al diritto di cronaca, se non è un organo di stampa?

Non è mica chiara questa strategia, ma è invece certo che, tra le persone sotto indagine per diffamazione a Siffredi, c'è anche la giornalista Roberta Rei, autrice della campagna di accuse tv contro Siffredi, che è pure iscritta all'albo nazionale dei giornalisti.

Basti infatti citare la scelta di non raccontare cosa veniva pubblicato, con video e foto ad evidente smentita delle affermazioni televisive, proprio qui su MOW. Come ad esempio la partecipazione del magazine, con un dettagliatissimo reportage fotografico alla Academy di Budapest che è al centro delle accuse de Le Iene. O, forse pure peggio, la scelta di non raccontare ai propri lettori che due accusatrici di due distinte puntate mandate in onda da Mediaset, in realtà sono: madre e figlia. E, cosa ancora più assurda, nel 2022 erano state intervistate proprio dalle telecamere di Mediaset al fine di promuovere il film per adulti di cui erano protagoniste insieme a Rocco Siffredi. In tale caso di apparizione TV le due donne non hanno raccontato di abusi, ricatti e quant'altro, ma hanno promosso la propria professione di attrici hard. Però tre anni dopo, nel 2025, hanno raccontato a Roberta Rei, che si suppone abbia almeno controllato la vericidità di tali fonti e informazioni, come è un obbligo deontologico della professione di giornalista in Italia, sebbene abbia poi scelto poi di omettere ai telespettatori della propria trasmissione, sia la parentela che la reale storia delle due accusatrici presenti in due distinte puntate della propria campagna di accuse TV.