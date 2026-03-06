Allarme bomba a Milano: l'ordigno non c'era, noi sì. Cronaca da un tribunale paralizzato

Certo è che se si trattasse di un allarme bomba serio, per scandagliare l'intero stabile ci vorrebbe ben più di qualche ora. Si farebbe notte tarda. Effettivamente, però, è da stamattina che il palazzo è chiuso. L'allarme dunque è stato preso molto sul serio. Tra l'altro, fuori dal tribunale in via Sant’Antonio Maria Zaccaria si è posizionato un camioncino della protezione civile che prepara panini. Si farà nottata? Ma no, è un falso allarme, anche se tra i giornalisti che adesso entrano da via Freguglia in un’atmosfera molto surreale si dibatte sulla definizione giuridica di quello che è appena successo.All’entrata le guardie si lamentano. “E’ la guerra in Iran, chiunque cavalcherà questa cosa”. Però se basta un cretino con un centralino virtuale per bloccare tutto il tribunale allora stiamo messi bene, rispondono i giornalisti. Le forze dell’ordine accorse infatti, in queste lunghe 7 ore hanno setacciato sotterranei, aree perimetrali, Banca e posta interna. Al primo piano, nell’atrio completamente vuoto c’è solo un signore davanti all’aula. E’ l’avvocato Roberto Pugnaghi che dopo 7 ore di attesa si è ripresentato di fronte all’aula designata alla sua udienza per Bancarotta fraudolenta. I fascicoli sono ancora sui banchi. In Presidenza c’è Fabio Roja che risponde alle domande dei cronisti. “Non volevo sentirmi responsabile di molte morti” commenta, confermando che la chiamata che ha procurato l’allarme è stata ritenuta credibile anche dal Procuratore capo Marcello Viola. La bomba si è ipotizzato si trovasse dalla parte dell'ingresso più ampio del palazzo di Giustizia. Una chiamata che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata geolocalizzata nei pressi dell’Ospedale Niguarda a Milano, ma su questo non vi sono conferme ufficiali. Certo è che si valuterà l'apertura di un fascicolo per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Al lavoro per scoprire chi si nasconda dietro questa chiamata la Digos e i Carabinieri che indagheranno a trecentosessanta gradi.