L’antiterrorismo arresta il capo dei Palestinesi italiani per i presunti finanziamenti a Hamas (7 milioni), ma il vero problema è la complicità culturale

Mohammad Hannoun è il presidente dell’associazione palestinesi in Italia. È stato arrestato, insieme ad altre 7 persone, dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova ed è stato definito un “membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas”. Altre due persone sono indagate ma sono attualmente fuori dal Paese, in Turchia e a Gaza. L’accusa è di aver finanziato per 7 milioni di euro il gruppo terroristico palestinese attraverso varie realtà, tra cui l’Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, l’Organizzazione di Volontariato e l’Associazione benefica La Cupola d’Oro che ha sede a Milano. Le indagini pare siano iniziate subito dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 e hanno portato, per ora, a questi primi arresti. Gioiscono tutti, Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e molti giornali, tra cui Il Tempo, che si sono occupati di questa storia negli ultimi mesi.

E fanno bene. La presunzione di innocenza vale per tutti, ma questi arresti sorprendono meno di altri, visto che il movimento sotterraneo che fa dell’Islam una delle forze che potrebbero cambiare il volto dell’Occidente nei prossimi decenni si muove da molto tempo proprio in questo modo, attraverso una strategia che, come ricorda il giornalista Giulio Meotti nel suo libro, viene definita “dolce conquista”, una sorta di crociata a bassa intensità che porta a espugnare sempre più città, sempre più Paesi e sempre più realtà europee attraverso finanziamenti (dal calcio all’editoria, passando per i media), istruzione e politiche di accoglienza, sfruttate con la complicità (o stupidità) di molti partiti a sinistra che, avendo perso consensi tra le classi medie e basse, cercano voti tra le sacche di immigrati (un caso istruttivo è quello di Melenchon in Francia, fino a pochi fa convinto sostenitore del divieto di uso del velo in pubblico, che ora invece difende).