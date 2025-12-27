Corona e il "sistema Signorini"? Non smetteremo mai di farci le saghe (mediatiche): legali al contrattacco e Endemol vuole capire (GF a rischio)

“Alfonso Signorini è molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito” - ha dichiarato l’avvocato Andrea Righi al Corriere della Sera, aggiungendo però che il conduttore è “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. La querela per revenge porn depositata dallo stesso Signorini (e di cui avevamo già riferito qui), che ha portato all’iscrizione di Corona nel registro degli indagati, segna quindi solo l’inizio di una vicenda legale. La questione centrale, tuttavia, rimane il presunto reato di diffamazione e la diffusione di immagini sessualmente esplicite, non certo la presunta “offerta” di favori sessuali che Corona ha descritto nel corso delle sue dichiarazioni. L'ex “re dei paparazzi” s’è messo paura? Manco per il ca*zo! E davanti ai magistrati ha rilanciato, ribadendo di possedere “più di cento testimonianze”. Ha fatto nomi e cognomi durante il suo interrogatorio. Temi su cui, però, i legali di Signorini hanno deliberatamente glissato, limitandosi a una controdenuncia (solo mediatica, per ora) su una presunta agenzia che, dietro pagamento di somme tra i 50 e i 100 mila euro, avrebbe permesso l’ingresso nel reality.

“Mi sembra –ha infatti affermato l’avvocato Righi - che si stia perdendo il focus su quello che, ad oggi, è l’unico reato in contestazione, ovvero il revenge porn, fattispecie per la quale l’indagato non è il dottor Signorini”. Righi ha poi ricordato come la legge non punisca solo chi diffonde immagini senza consenso, ma anche chi le riceve “esplicitamente e insistentemente a fini divulgativi”, lasciando intendere che Corona potrebbe trovarsi in una posizione scomoda. Scomoda, ma che non lo spaventa neanche un po’. E che, anzi, lo ha ulteriormente fomentato. Insomma, la faccenda si fa sempre più grossa. Chi ha dovuto, ormai, prenderne atto, sono proprio quelli di Endemol, anche perché, come è noto, sono partite pure aaltre denunce, come quella di Antonio Medugno, ex concorrente del GF, che ha sporto querela per violenza sessuale ed estorsione nei confronti del conduttore, parlando di presunti episodi avvenuti nel 2022. Stessa situazione per Gianluca Costantino, altro ex partecipante del Grande Fratello, che sta valutando se intraprendere azioni legali simili.