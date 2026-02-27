Ma davvero Schettini va a Sanremo a parlare di dipendenza digitale dopo essere stato accusato di mettere voti in cambio di like e di aver costretto gli studenti a produrre i video con lui in classe?

Professore la cui fama e l'approdo alla tv non è avvenuta in quanto professore, ma in quanto attivissimo influencer. Se Vincenzo Schettini ha avuto un programma tutto suo su Rai 2, La Fisica dell'amore, è perché diventato un influencer della cattedra: l'immagine di insegnante innovativo e al passo coi tempi, non si è costruita a suon di pubblicazioni, interventi nelle scuole, contributi pedagogici. Si è costruita invece grazie a social, dirette e video su YouTube: contenuti che poi, e MOW ne ha raccolto testimonianza, venivano pompati dagli stessi studenti a cui si chiedeva di seguire le dirette, commentare, mettere emoji per far salire l'engagement, in cambio di voti migliori. Naturalmente, ma questo era già facile immaginarlo, i video girati in classe toglievano tempo all'insegnamento.

La questione non è solo la terrificante etica di questo metodo d'insegnamento, come non lo è solo dare il megafono di un pubblico di milioni di telespettatori a un personaggio il cui profilo, al momento, è quantomeno discutibile. La questione è anche di dare a lui, proprio a lui, il compito di sensibilizzare sulla dipendenza digitale: a Schettini, lui che ha spinto gli studenti a trascorrere più del tempo necessario davanti agli schermi solo per trarne vantaggio personale.