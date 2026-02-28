MOW in sala Stampa a Sanremo! Abbiamo domandato a Carlo Conti di Irina Shayk negli Epstein files ed ecco la sua risposta

Carlo Conti ha risposto molto semplicemente: "Non credo di chiedere a ogni co-conduttrice che impegni aveva negli ultimi dieci anni. Io ho preso una delle modelle più famose al mondo. Non sono andato a vedere file contro di lei. È una bellissima donna presente nelle copertine di tutto il mondo". E ha poi aggiunto "Non credo che voi smettiate di pubblicare la sua foto nelle vostre riviste perché forse è comparsa da qualche parte". Per quanto riguarda invece la mano tesa alla Russia Conti si è smarcato anche se non troppo chiaramente sostenendo la tesi per cui la canzone "Su di Noi" cantata da Pupo insieme con Dargen D'Amico fosse un sufficiente messaggio per la pace. Pupo, però non si è mai rifiutato di andare a cantare in Russia, sostenendo che a lui interessi solo il compenso monetario.