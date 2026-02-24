A Sanremo 2026 ricordano Pippo Baudo con un’opera dell’artista Marco Lodola, ma lo sapete che è lo stesso che nel 2020 la destra attaccò per un presepe? Ecco la storia dell’opera che non venne mai esposta in Rai, i costi e il casino che era scoppiato

Durante l'Audizione a giugno 2021 infatti, Sinisi aveva prima spiegato che il prezzo pagato dalla Rai per il presepe laico, era quello dei costi vivi (materiali, trasporto e lavoro), poi aveva rimarcato che il progetto era stato sostenuto dall'azienda che però, a un certo punto, a causa delle polemiche che stavano nascendo, lo aveva scaricato per questioni di opportunità. Infine, aveva accusato i vertici Rai di aver scritto il falso in risposta alla Commissione parlamentare, dato che nel documento si leggeva che la direzione Beni Artistici aveva comunicato al Gr Rai che il 9 dicembre 2020, si sarebbe svolta l'inaugurazione del presepe laico. Il Gr aveva effettivamente realizzato un servizio andato in onda, ma Sinisi respingeva ogni responsabilità: la sua ultima comunicazione sul presepe risaliva a fine novembre, quando il progetto era ancora in corso.

La storia del presepe laico si concluse quindi così: con uno scandalo e un dirigente colpevole di aver difeso l'opera di uno stimato artista e, soprattutto, di aver contestato i piani alti.