Odiare Michela Murgia (anche dopo la sua morte) è farle un onore. Lo spiega lei in “Lezioni sull’odio”, l’ultimo libro uscito per Einaudi

A dar retta ad Alessandro Giammei, che firma il “preambolo” di questo libricino appena uscito per Einaudi, Michela Murgia doveva odiare un sacco di persone: “Michela Murgia odiava (e odia ancora) chi crede di vivere nel migliore dei mondi possibili. Odiava senza pudore i fascisti, i padroni, i prevaricatori. Odiava chi ritiene che la discriminazione e la persecuzione siano legittime opinioni, o che il bello e il buono siano cose da custodire gelosamente invece che responsabilità da condividere”. L’aspetto certamente veritiero di questa frase è che Michela Murgia odi ancora chi odiava un tempo. Forse in un’altra dimensione, forse in altra forma, ma persino gli atei saranno costretti ad ammettere che tutto quell’odio permea anche parte della sua opera e dei suoi interventi e che dunque, alla maniera di un “presente storico”, permane con o senza l’autrice, morta nel 2023 troppo presto, ma non senza far rumore. L’aspetto certamente furbo è mettere insieme “discriminazione” e “persecuzione”. La prima è effettivamente un’opinione (e tutte le opinioni sono legittime), la seconda un’azione violenta e dunque sbagliata. Ma non è certo Giammei lo scrittore da recensire in questo caso.

A prestare ascolto al preambolo di Giammei, Michela Murgia ha fatto ciò che faceva Gramsci con i fascisti e ciò che San Paolo auspicava facessero i romani con i propri nemici (“accumulare carboni ardenti” sulla loro testa). E su questo, indubbiamente, Michela Murgia è stata tra le migliori odiatrici del panorama letterario nazionale. Persino un po’ televisivo. Michela Murgia manca nel senso in cui manca chi odiava davvero, chi faceva davvero le rivoluzioni, che commetteva davvero i crimini e chi salvava davvero le nazioni. Detto altrimenti, per chi sapeva usare le parole ma non si limitava alle parole. Michela Murgia è stata tante cose, non da ultima una guru per certa sinistra. Ma di certo non è stata una fuffa guru. Ciò che ha sostenuto, per quanto a volte difficilmente apprezzabile, lo ha sostenuto con odio autentico. E bisogna darle atto di questo.

Allora questo Lezioni sull’odio (Einaudi, 2026) è un libro riuscito, a suo modo autobiografico. Forse troppo scolastico, ma è un peccato veniale di una che, ricorda proprio all’inizio, di mestiere ha anche fatto l’insegnante di religione. Non credo abbia ragione quando sostiene che l’odio sia un tabù nella nostra società. È un po’ la stessa cosa che viene detta, a volte, riguardo al dolore. Il dolore è un tabù. Declinazione naturale, e cioè social, di questa tesi: il dolore delle malattie femminili (endometriosi e così via) è un tabù. Ma questo non vuol dire in nessun modo che il dolore sia un tabù, alla stessa maniera in cui dire che mangiare carne di cane è un tabù in Occidente non rende mangiare la carne in generale un tabù. L’odio, dunque non è un tabù. Ciò che è diventato un tabù nel corso degli ultimi cinquant’anni circa è semmai l’odio di sinistra.