C’è un libro italiano al Booker Prize, “Il Duca” di Matteo Melchiorre (che il Premio Strega, il Sanremo della letteratura, aveva scartato)

Matteo Melchiorre ha scritto un grande libro, forse per questo non era finito nella cinquina finalista del Premio Strega 2023. In tempi non sospetti, in un articolo dal titolo abbastanza chiaro, in cui lo Strega veniva paragonato al Sanremo della letteratura, e cioè a puro avanspettacolo, scrivevo: “Intanto i grandi libri restano fuori. Fin da principio titoli interessanti come Il Duca di Matteo Melchiorre (Einaudi), Il mulino di Leibniz di Paolo Mazzarello e Un giorno e una donna. Vita e passioni di Christine de Pizan di Nicoletta Bortolotti non hanno fatto strada. Il primo inattuale, il secondo impegnativo, il terzo raffinatissimo”. A questi due si aggiunsero Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi e Il continente bianco di Andrea Tarabbia, pur entrati nella dozzina.

In un altro articolo, sempre della primavera del 2023, aggiungevo: “E Il Duca (Einaudi 2022) di Matteo Melchiorre, un romanzo che a dirsi italiano (sembra tedesco, se i tedeschi avessero conquistato l’Italia negli anni Quaranta) fa fatica, tanto è completo, pieno, cogente e, per questo, inattuale”. Questo non per tirarcela, perché a voler sembrare snob o preveggenti si fa la fine di quello che, proverbialmente, si sbroda: e cioè fai incazzare tua madre, ti becchi due sberle, sbatti i denti contro il piatto e te li rompi tutti. E noi ci teniamo alla faccia.