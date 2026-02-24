Se è il Sanremo meno atteso degli ultimi anni, non è solo colpa di Conti: le Olimpiadi invernali si sono mangiate tutto l'hype e le polemiche del grande evento

Due eventi tanto importanti in sequenza infatti, appena un giorno di “riposo” tra l'uno e l'altro, finiscono inevitabilmente per divorarsi tra loro. Se l'attenzione è sulle Olimpiadi invernali, difficilmente Sanremo riuscirà a prendersi altrettanto spazio: soprattutto con un padre come Conti, che tende già per natura a sbrigare la pratica senza troppi fronzoli. Quest'anno l'unicità di Sanremo è stata scalzata dai giochi invernali di Milano e Cortina che non solo si sono portati a casa la quota dello spettacolo atteso, ma pure la quota polemica che tiene alta l'attenzione su quanto ruota intorno allo sport.

Grazie alle celebre, o meglio famigerata, telecronaca di Paolo Petrecca, le Olimpiadi invernali hanno tenuto banco al di là delle gare: le critiche, Ghali che non viene nominato, lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport, la solidarietà degli altri giornalisti Rai, i retroscena, gli sfottò in tv. Le Olimpiadi si sono moltiplicate: dalle piste innevate, si sono diramate nei social, negli articoli di costume, nelle polemiche. Esattamente quello che dovrebbe fare anche Sanremo che al contrario, il massimo che ha partorito sinora è un'uscita di Laura Pausini sull' Eurovision e il Pucci gate, già ampiamente superato nonostante il Presidente del Senato Ignazio La Russa continui a prendere a cuore la questione.

Le Olimpiadi hanno tolto al Festival parte dell'attenzione che, al contrario, avrebbe avuto in maniera naturale: con il mondo che ci guardava invece, avrebbe dovuto conquistarsela. Magari con annunci interessanti, nomi nuovi come ospiti: qualcosa che riusciva ad Amadeus, ma non a Carlo Conti. E ora Sanremo, senza l'hype che lo precede, deve camminare solo sulle sue gambe.