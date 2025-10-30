Oltre Massimo Lovati c'è il suo manager Andrea Di Carlo. Chi è, come si muove e chi rappresenta: dalla vecchia storia con Arisa a Federico Fashion Style (e altri)

E qui si innesca l’amara riflessione: l’avvocato Lovati, una carriera da paura (anche se con qualche macchia su cui adesso la Procura di Brescia sta cercando di fare luce) alle spalle e altrettanta di fronte a sé, decine di processi, un ruolo da difensore “classico”, non ha forse goduto abbastanza degli onori che gli sono stati offerti? Invece ha scelto di affidarsi a un uomo che ha fatto del “personaggio” il centro della propria professione. Lovati non è più solo l’ex legale di Andrea Sempio nel complicatissimo caso di Garlasco, ma “assistito televisivo” pronto per un casting (sì, s’è anche parlato di una possibile partecipazione al Grande Fratello VIP che per ora pare sfumata). E magari per qualche cameo. A Di Carlo, che è anche padre di tre figli, spetterà il compito di trovare contratti come già fatto in passato anche per Wanda Nara. Il profilo di Di Carlo, infatti, è quello dell’uomo che sta conoscendo i corridoi dello showbiz, ma per ora ha trovato spazi soprattutto negli angoli più discussi o impolverati: tra i suoi ci sono Anna Pettinelli, Vera Gemma (solo per la tv), Rosa Chemical, Federico Fashion Style e Morgan. Tutti nomi che hanno in comune una certa tipologia di visibilità mediatica e non poca capacità di generare rumor, dinamica nella quale l’agente, sempre a sentire chi lo conosce bene, è eccellente.

Meno toga e più selfie, quindi, e possibilmente chiassosi. Niente arringhe, ma un imminente sbarco sui social come prima mossa per lubrificare l’ingranaggio mediatico adesso che è partito. Ma se Lovati gli ha dato fiducia, vuol dire che anche il legale ha compreso che la partita vera su Garlasco non è più in aula? Perché no, non è più soltanto un cambio di carriera, ma pure un modo per farla franca (non possiamo dimenticare come Lovati ha detto che avrebbe difeso Massimo Bossetti nel processo per l’omicidio di Yara Gambirasio). Signori, è una guerra: il rigore della professione forense contro la velocità del risultare appariscenti. Per dire che cosa, in un tempo in cui le telecamere premiano l’istante e il casino e non l’argomentazione quando non è argomentabile per i poteri che andrebbe a toccare? Lo vedremo. Per ora c’è che s’è affidato a un uomo come Andrea Di Carlo e che Massimo Lovati ha abdicato alla lentezza della strada convenzionale, che rischia pure d’essere sbarrata. Lovati lo ha capito e ha scelto. E Andrea Di Carlo, fosse anche solo per denaro, è uno che comunque conosce il copione.