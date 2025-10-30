Cometa 3I/Atlas, Alieni e Halloween: reportage di un rave delirante nel sud-est siculo tra Avi Loeb e una Lara Croft Predator col sondino

All’angolo del baglio, un gruppo di ragazzi sta tirando un altare con zucche fluorescenti e volti di alieni, mentre una ragazza in short e basta urla: “Deve essere a forma di piramide, schiavi!” e quelli sono contenti di fare gli schiavi perché lei ha gli short e basta, e loro avranno una ventina d’anni, bei tempi (non è vero, i vent’anni sono un inferno… aspe, anche i trenta, i quaranta e i cinquanta, credo che anche i sessanta lo siano), e che dobbiamo fare. Uno che ha l’espressione di chi vuole leggermi il pensiero mi guarda mentre il sorriso mette in mostra i suoi denti marci (o è liquirizia?) e mi fa: “Il caos ha bisogno di equilibrio”, che è più o meno quanto dice PISTO durante le riunioni dopo le sue visioni di caratteri ASCII per aria che lampeggiano come nella schermata in Matrix e che formano la parola PISTOPÌA, “con la seconda i accentata”. E glielo dico. E lui mi fa: “Mi hai letto nel pensiero, tu a me”. Il DJ stacca la musica e dice al microfono: “Se Atlas non arriva, va bene. Il vero alieno è la nostra creatività” e tutti in coro gli urlano: “Drogati” con l’accento sulla prima o. Un ragazzo con maschera di alieno cattivo salta su una carriola e credo si sia fatto molto male, ma gli si avvicina una ragazza vestita da infermiera aliena e lo scannerizza con il coso con cui ti scannerizzano quando ti fai male sulle navi spaziali, e allora capisco che il tipo non si è fatto male ma vuole giocare alla dottoressa e l’ammalato versione nave spaziale. “E allora? Scherzetto o sondino?” mi volto di scatto e c’è Lara Croft Predator. Le dico: “Scelgo scherzetto” e vedo la delusione nei suoi occhi, mentre alzo gli occhi e giuro, mi sembra di vederla, la cometa 3I/Atlas sospesa sopra il baglio. A guardarci.

Sussurro: “Ground Control To Major Tom…”

Dalla Atlas mi rispondono: “Dica pure Ground Control”

“Io rientro.”

“D’accordo, Ground Control.”

Mi dirigo dietro un box in cemento armato e aspetto che mi prelevino.

“La Terra è bella, ma non ci vivrei”, dico.