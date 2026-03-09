Ma Corona è Falsissimo? Lele Mora lo smentisce dopo il Signorini-gate: “Bravo a fare soldi, ma quello che dice su Mediaset non è vero”

Fabrizio Corona, spiega ancora Mora, è stato molto furbo a vendere l'abbonamento a Falsissimo e fare soldi. Ma dicerto non è un giornalista: perché per esserlo, bisogna scrivere, studiare, avere il tesserino, “sennò sei solo un paparazzo”.

Riguardo invece la figura di Vittorio Corona, Lele Mora passa alla rabbia che il figlio nutrirebbe nei confronti del sistema Mediaset. Il padre di Fabrizio era un grande giornalista, “un po' comunista”: “Lui non ha mai mediato niente, mi hanno chiesto di lasciarlo a casa e io l'ho fatto. Lui amava fare quello che voleva, comandare lui, ma tu non comandi a casa degli altri, sei pagato dagli altri, sei pagato dall'editore e devi stare a quello che ti dice l'editore”. Quando Mediaset gli ha proposto il ruolo di direttore a Studio Aperto, “se avesse fatto quello che gli veniva detto di fare, sarebbe andata meglio”. Insomma: sarebbe bastato obbedire.

Fabrizio Corona secondo il racconto di Lele Mora avrebbe sentito il dolore del padre, la cui colpa è quella di non essersi comportato in maniera allineata, altrimenti non ci sarebbe stato niente di tutto ciò.

Ma cosa direbbe Lele Mora a Fabrizio Corona, se potesse intervistarlo? Di smettere con le “pagliacciate” e di non creare più casini a nessuno. Ma non per starsene tranquillo o per motivi etici, ma perché a volte è più efficace andare dal diretto interessato col “pacchettino” e chiedere cosa si avrà in cambio senza pensare ai soldi. Se per esempio per il caso di Lapo, Corona avesse deciso di parlare con l'avvocato Agnelli, ne sarebbe potuto diventare il braccio destro; invece, di nuovo, ha scelto i soldi.