(qui sopra la versione video dell'intervista) Premessa: tutte le domande che ti farò le avrei fatte anche se fosti stata un uomo.

«Ok».

Chi sei?

«Fondamentalmente sono una che si è rotta un po’ le palle del sistema che ci circonda tutte e tutti e che quindi sta provando in qualche modo a cambiare l’idea di come il mondo viene percepito, perché a partire dall’idea di come il mondo viene percepito si può cambiare il mondo stesso».

Più terra terra?

«Una che fa casino, una che apre gli occhi».

Ti hanno definito influencer o tiktoker. Quanto ti dà fastidio questa cosa?

«Non è quello che faccio. Diciamo che la differenza è che magari per gli influencer o per le influencer i social sono l’obiettivo, mentre per me non sono altro che un mezzo per arrivare».

Una delle critiche che ti viene rivolta è che tu sei palesemente di sinistra.

«È un’accusa? Per me no. Io mi reputo di sinistra in quanto non mi viene in mente un ideale di sinistra a cui non aderisco, ma oggi c’è sicuramente una sinistra molto liberale che a me non piace. Se i diritti vengono attribuiti alla sinistra e non alla destra, mi sembra più un problema della destra».

In realtà anche la destra parla di diritti. Però ne parla in un modo che tu non apprezzi.

«Nel senso che non vuole far progredire l’Italia? Questo non è parlare di diritti».

Partiamo dal presupposto che possono essere migliorati ma che non siamo un Paese dove i diritti non ci sono.

«Dipende cosa intendi per diritti. Se intendi poter uscire di casa senza che ti sparino, certo: non viviamo più negli anni Venti».

Cosa intendi?

«Il problema è che con la Meloni ci sono tutta una serie di cose che ci possiamo scordare, anche il DDL Zan. Non penso, per esempio, che il governo voglia modificare o cancellare la legge 194, e l’ho chiarito già in molti miei video. Ma questo perché la 194 è profondamente imperfetta e alla destra sta molto bene che resti così. Quando alle manifestazioni si dice di non toccarla è un errore. La 194 va toccata, perché per come è fatta e per come viene applicata non tutela veramente il diritto all’aborto. Perché se poi in Liguria mi mettono gli sportelli antiabortisti negli ospedali e fanno sentire in colpa le donne che devono abortire, che poi per una questione psicologica si sentono mentalmente costrette a tenere un bambino, tu non hai detto che non le fai abortire, ma comunque hai fatto cambiare loro idea. La legge non vieta l’esistenza negli ospedali di questi sportelli, ma tu stai limitando il diritto puro d’aborto. Un diritto deve essere puro, se no non è un diritto».