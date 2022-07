Camillo Langone: intervista all'uomo che più sta sulle palle ai no gender e alle femministe

Ma se Emma Marrone fosse qui al tavolo con noi che le diresti?

Di bere. Perché bevendo forse si trova un terreno comune. Secondo me lei beve, cioè ha il fisico della donna che mangia e che beve, ho questa speranza.

Finirebbe in giovialità.

Ma io credo di sì. Non è che lei sia il mio nemico metafisico. Non è il male, Emma Marrone, ma quando dice queste cose è posseduta dal male. Il problema non è lei, è l’onda che la trascina. Comunque ho sempre avuto di questi problemi, di gente che mi augura la morte, che mi dice “aspettiamo che te ne vada”, “devono smettere di farti scrivere”, fondamentalmente sono tutti censori. La libertà d'espressione non è più concepita da un po' di anni, non è più considerata come un valore. Le persone non devono scrivere se non dicendo le cose che dicono tutti gli altri.

Cos'è la libertà per te?

È una cosa che si sente, che si vive, che si gode, mi sono accorto in questi oltre due anni che la maggior parte della gente non ha nessun interesse per la libertà, non ha avuto alcun scrupolo a chiudersi in casa. Io sono contro le brutture come le file al supermercato o le mascherine, non sono mai stato in casa un giorno, non sono mai stato fermo, utilizzavo l'auto e non i mezzi pubblici. Quello che è successo per me è assolutamente inconcepibile e aver visto le persone adattarsi a queste privazioni mi ha fatto diminuire ancora di più la stima nei confronti dei miei connazionali.

Ergo sei no vax?

Sono per la libertà di scelta. E guarda che io sono il contrario di omeopatico, cioè allopatico, quindi a me piacciono le medicine, mi piacciono i farmaci, mi piacciono anche i vaccini. Non mi piace l'obbligo. E poi io sono contro lo Stato che vuole farti il vaccino perché il vaccino me lo voglio fare da solo: io so fare le punture, sono un vero uomo, autarchico. Il vero uomo deve saper cucinare, deve saper stirare e voglio essere padrone di me stesso.

Il Superuomo di Nietzsche.

No. Io riconosco la superiorità di Dio ma non quella del controllore, del carabiniere, del burocrate, quello no. Inginocchiarsi davanti a Dio ti dà la libertà di non inginocchiarti davanti a nessun altro. Questa è la grandezza, questa è la mia Fede. Il mio amore per Cristo, per il cristianesimo deriva da questo. Cioè se tu ti inginocchi davanti a una cosa oggettivamente grande, il resto non è niente. Ma chi sono questi qui? In divisa, i politici, chi sono? Loro per me non sono nessuno.

Anarcocattolico...

Sono contro il masochismo. “Dobbiamo abbassare il condizionatore”, “Dobbiamo abbassare i termosifoni”... E vaffanculo. Sono affari miei cosa faccio io a casa mia, a casa mia non accetto che qualcuno venga a misurare la temperatura, altrimenti siamo in Cina. Io sono anticomunista, non bevo i Lambruschi delle cantine sociali perché sono Lambruschi comunisti e sono contrario al comunismo cinese, che è il grande faro di tutti i governi del mondo.