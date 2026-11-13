La versione dell’ex segretario Blengino sulle scazzo nei Radicali: “Mi sono dimesso anche se mi avevano offerto la presidenza. Non sopporto questa concezione delle cariche subordinata a Hallissey”

Prima delle dimissioni, con il supporto di personale tecnico specializzato, ho inoltre riscontrato circa ottanta iscrizioni cumulative effettuate con la stessa carta di credito, decine di iscrizioni provenienti dal medesimo indirizzo IP e iscrizioni cartacee prive di dati sufficienti, la cui acquisizione ho bloccato quando ero in carica. Un’altra singolarità: quasi la totalità degli indirizzi e-mail utilizzati appartiene ai domini @libero.it e @blu.it, servizi che possono facilitare la creazione di numerose caselle di posta elettronica massive.

Quanto alla gestione del partito, il 16 ottobre ho comunicato a Matteo Hallissey la volontà di lasciare Radicali Italiani. Mi sono state prospettate la presidenza, assunzioni e il mantenimento dello stipendio da Segretario. Ho respinto ogni proposta: proprio questa concezione delle cariche, subordinate alla volontà di Hallissey, è tra le ragioni della mia rottura.

Sulle intimidazioni: c’è chi nega comportamenti intimidatori, ma è documentato l’episodio di persone presentatesi sotto casa mia dopo il blocco di un rimborso. È documentato anche l’attacco al mio profilo Instagram a poche ore di distanza dall’annuncio delle mie dimissioni, con migliaia di follower bot arrivati in poche ore, presumibilmente per compromettere la visibilità del video della Direzione in cui annunciavo le dimissioni. Il giorno successivo, verosimilmente attraverso un accesso al mio account Facebook Business, sono stati cancellati due video sulla vicenda, poi ripristinati da me. Non voglio però addentrarmi ulteriormente in questa vicenda: ho già attenzionato la magistratura che valuterà il da farsi.

In ultimo, dal video della Direzione emerge il tentativo di secretare la riunione e, quindi, di censurarla. Solo in seguito a questo tentativo e all’impossibilità di proseguire con la riunione, ho deciso di sospenderla. Costruzioni differenti sono pura fantasia.

Un caro saluto.

Filippo Blengino