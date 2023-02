Andrea Ferrari racconta la preparazione fisica in F1: jet lag, disidratazione, forza G e peso. Tutto quello che c'è dietro al corpo (e alla mente) di un pilota, raccontato dal preparatore di Leclerc

Andrea, partiamo dal principio. Come sei arrivato ad essere un preparatore atletico in Formula 1?

Il mio percorso è iniziato frequentando l'ISEF a Firenze, poi sono passato a Scienze Motorie sempre a Firenze, e infine ho frequentato un master in posturologia a Pisa. Il primo approccio al mondo del motorsport è arrivato perché a Viareggio, la mia città, c'era un centro di preparazione atletica per piloti di automobilismo. Così, mentre ancora frequentavo l'Università, ho iniziato a lavorare lì. E poi dopo alcune esperienze in questo ambito, mi ha chiamato la Ferrari per seguire i ragazzi dell'Academy.

Ricordi qual è stato il primo pilota che hai seguito in pista?

Secondo me, ma non mi vorrei sbagliare, il primo che ho seguito è stato Matteo Bobbi quando correva nel Formula Renault. Una vita fa.

Visto che hai parlato di Academy, partiamo proprio da lì: qual è la differenza tra seguire la preparazione atletica di un pilota bambino rispetto a quella di un adulto?

Quando si ha a che fare con i bambini, in qualunque sport, bisognerebbe lavorare a 360 gradi su tutte la capacità condizionali e coordinative del bimbo: forza, resistenza, equilibrio e via dicendo. Tutto è necessario per cercare di dare al giovane atleta più schemi motori possibili. Più cresce e più ti specializzi, ma questo non va assolutamente fatto quando il bambino è troppo piccolo perché specializzarsi su un singolo punto quando si sta ancora sviluppando fisicamente non giova a lungo andare. Un problema che io ho riscontrato negli anni lavorando con i bambini nel mondo del motorsport è proprio quello di quando vengono messi sui kart troppo piccoli, tipo a quattro anni, e non fanno nessun altra compensazione sportiva.

Perché? Quali problemi comporta?

Perché da una parte prendono un feeling con la velocità molto presto e quindi sviluppano ottime capacità di guida fin da piccolissimi, dall’altra però fisicamente mancano tutti gli altri schemi motori, e questo è dovuto al fatto che non fanno nessun altro tipo di sport. Quindi ti ritrovi a seguire questi “pinocchietti” che non riescono a muoversi, che sono rigidissimi. E tu, da preparatore, devi resettare tutto il lavoro che è stato fatto e lavorare su tutti gli schemi motori, cercando di fargli apprendere il più possibile, e poi da lì andando avanti si va a focalizzare e settorializzare il lavoro in base alle esigenze e alle categorie.