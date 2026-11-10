La nuova canzone di Capovilla con Il Teatro degli Orrori “Che fare?” è un cazzo di pugno nello stomaco e ci ricorda che la musica ha ancora il dovere di farci male

Mi sono fermata a pensarci perché la retorica è una brutta bestia, soprattutto quando viene associata alla musica impegnata. A me però sembra che abbiamo sviluppato una certa diffidenza verso chi prende una posizione, e la risposta del perché me la sono data guardandomi dentro: siamo anestetizzati. E mi ci metto pure io in mezzo al gregge, perché far finta di niente è più comodo che l’archiviare la realtà, e ci siamo riusciti benissimo. Io direi proprio che non so il perché di tutto questo e mi chiedo anche io che fare. Forse alla fine la risposta è proprio questa: continuare a farsi la domanda, rifiutare il silenzio, accettare che la musica debba prima di tutto farci pensare e farci guardare dove non vorremmo. Il titolo del resto è già una provocazione, perché riconoscere quello che non funziona è facile, sappiamo dirlo, scriverlo sui social e commentarlo al bar; il problema è quando dall’indignazione bisognerebbe passare all’azione, perché non basta essere consapevoli per stare dalla parte giusta.