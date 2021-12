Vita e pensieri di Fabio Tuiach, il più no vax dei no vax: «Per questi tempi sono l'apoteosi del male, ma ho solo sbagliato epoca»

Da “angelo picchiatore”, come eri stato soprannominato da pugile, al più no vax d’Italia. È questa la seconda vita di Fabio Tuiach?

Intanto sono convinto che il Green Pass sia sbagliato. Mi hanno tolto dalla politica, licenziato dal lavoro ma continuerò a scendere in piazza. Ci sono sanitari e medici che mi fermano per strada per farmi i complimenti. Ho la terza media ma so leggere abbastanza bene, non ci vuole la laurea a capire che il vaccino può far male. Anche il Covid, non dico di no, a qualcuno fa male. Il virus, però, non è detto che lo prendi, invece il vaccino sei obbligato e sai che c’è una percentuale di persone a cui fa male. E se capita a mio figlio, cazzo???!

La verità è che hai paura per i tuoi figli, dai…

Ma sì, l’ho capito che i vaccini alla maggior parte della gente non fanno nulla. Ma uno come me che ha avuto un bambino con una malattia rarissima pensa sempre: metti caso che capita a mio figlio che oggi ha 17 anni? Neanch’io credevo potesse capitare la malattia di Jesus, eppure è successo. Non succede, ma se succede a mio figlio che guardo con ammirazione, che non possa più fare sport agonistico, poi cosa gli dico quando sarà grande? Darei la vita per i mei figli.

Quindi ritieni giusta qualsiasi condotta per sfuggire ai vaccini, come quello che si è presentato con un braccio di silicone o quelli che pagavano una infermiera per far finta di farsi vaccinare?

Sono contro i vaccini e quindi tutti i modi per non farlo vanno bene. E il Green Pass è assurdo, bisognerebbe boicottare i posti che te lo chiedono. Io ho il Green Pass “da guarigione”, ma se devo mangiare una pizza vado solo nei posti dove il titolare la pensa come me e non me o chiede.

Ne trovi parecchi in giro?

Tantissimi, sono tutti quelli rovinati dal Green Pass. Poi c’è anche chi è felice di essere controllato, solo che a me quelli sembrano tutti sotto ipnosi. La paura fa effetti strani… Al ministro della propaganda nazista hanno chiesto come ha fatto a realizzare il loro programma e ha risposto: “Con la paura”. Altra gente ha fatto il vaccino, ma la pensa come me. Mi dicono continuamente: “So che fa male e sono stato costretto”. Pensa, c’erano donne che quando hanno saputo che avevo il Covid volevano baciarmi per prenderlo. Ma purtroppo non sono riuscito a convincere mia moglie (ride).

Perché dovrebbero volerci uccidere tutti, secondo te cosa c’è dietro?

L’esportazione del vero Comunismo in Europa, quello della Cina. Che se non paghi una multa ti viene tolto il Green Pass. Che schifo che il centrodestra si sia allineato a questa misura. Siamo stati denunciati, io e mia moglie, perché siamo usciti dalla quarantena per prendere i bambini all’asilo. Era solo qualche giorno prima della scadenza della quarantena, però stavamo bene…

Hai altre denunce?

Io ho denunciato parecchie persone. Il problema sono certi giudici. Una volta una persona mi ha insultato pesantemente e il giudice, che conosco ed è di sinistra e mi odia, lo ha assolto come se avesse fatto bene a insultarmi. Non ha neanche più senso denunciare, perché se becco il giudice di sinistra mi dà sempre torto. Anche questa è una forma di dittatura.

Lo chiama la moglie al cellulare e parlano in dialetto: “Non t’avevo ciamà? Eh me son scordato… Vabbè, dai su… te dico quando ho finito… ora son con gli omini… tranquilla amore mio, a dopo”.

Come ti vedi da vecchio?

Non ci ho mai pensato alla vecchiaia. Spero di rimettermi in forma, perché a una certa età se fai sport stai benissimo. Adesso non mi alleno un tubo e sono un bel po’ fuori forma. Gli anni passano e vorrei vedere dei nipotini. Loro darebbero un senso alla mia vecchiaia.

Ci hai mai pensato a come vorresti morire?

Come il nonno di mia moglie, anche lui scappato dall’Istria e ultracattolico e che mi ha condizionato molto. Ha avuto la “morte dei giusti”. Si è spento lentamente. Ha finito le batterie. Anche a me piacerebbe morire così, come si auguravano i buoni cristiani: o morire da martiri in battaglia o la “morte dei giusti”, il più serena possibile.

Se dovessi pregare per chi si è vaccinato, quale gli dedicheresti?

Una Ave Maria, che io recito in latino secondo la tradizione.

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.