Harley-Davidson Sprint 440: costa 5.790 euro, ma la vera rivoluzione è un'altra

C'è un fenomeno che negli ultimi anni ha raccontato molto del mercato motociclistico italiano, ed è il successo della Honda GB350S. Una moto che, con i suoi 21 CV, sulla carta sembra avere ben pochi argomenti per conquistare un pubblico abituato a discutere di cavalli, elettronica e prestazioni. Eppure, con 1.683 immatricolazioni nel 2025 e altre 1.415 nei primi nove mesi del 2026, ha dimostrato che esiste una domanda tutt'altro che trascurabile per motociclette semplici, autentiche e capaci di emozionare senza strafare.

La Sprint 440 sembra inserirsi proprio in questo filone. Non tanto perché le due moto siano direttamente sovrapponibili, quanto perché condividono una filosofia: riscoprire un piacere di guida che non si misura con il cronometro.