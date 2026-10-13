Moto Guzzi V100 Mandello S: godimento incompreso

Ci sono moto che vendono perché sono oggettivamente molto valide. Ce ne sono altre che vendono perché, oltre a essere valide, hanno un nome, un'immagine e una quantità di consenso tale da rendere quasi scontato comprarle. Poi ce ne sono altre che il mercato sembra faticare a comprendere. Moto che, una volta provate, rendono piuttosto incomprensibile la mancanza di un consenso unanime. Moto come la V100 Mandello, così ricche di contenuti, così cariche di fascino e, soprattutto, capaci di andare così bene, da rappresentare indubbiamente una delle proposte più sottovalutate del mercato. Specialmente se cominciate a guardare gli annunci dell'usato.

Un'anomalia tanto più evidente se si considera che la V100 non è affatto una moto costruita per rassicurare chi, una Guzzi, già ce l'ha in garage. Anzi. Quando venne presentata, Moto Guzzi la definì l'inizio del proprio secondo secolo. E non era soltanto marketing. La V100, infatti, fu la prima Guzzi raffreddata interamente a liquido, la prima con piattaforma inerziale, Cornering ABS, quickshifter e sospensioni semiattive e, soprattutto, la prima moto di serie al mondo con aerodinamica adattiva. Insomma, più che guardare al passato provava ad anticipare il futuro.