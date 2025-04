Jacopo Berrettini a MOW: “Matteo a volte sbaglia, si sminuisce come persona. Ho visto giocatori dormire in macchina, anche questo è il tennis”

Hai detto che l’obiettivo per il 2025 sarà continuare a prendere in mano la tua vita. Cosa intendi, quanto c’entra il tennis?

“C’entra sempre il tennis, perché è comunque il mio lavoro, gran parte delle mie energie vengono destinate al tennis. Prendere in mano la mia vita vuol dire prendere decisioni per me, scegliere io in base a ciò che mi fa stare bene, portare tutto quello che faccio verso la mia parte, non fare cose per qualcun altro, ma solo per me stesso”.

In cosa il circuito Challenger è più stressante di quello maggiore?

“Secondo me ci sono degli aspetti che rendono la vita un pochino più stressante, perché sei più sotto ai riflettori rispetto ai Futures e non hai i comfort dell’ATP. Più sali di livello, più hai delle comodità che ti permettono di percepire meno certe fatiche. Ma anche coi benefit dell’ATP, i viaggi sono sempre viaggi e gli allenamenti sempre allenamenti. Credo che a qualsiasi livello questa vita sia abbastanza stressante”.

Riesci a viaggiare davvero a volte, a goderti alcune destinazioni nei momenti in cui non sei in campo?

“Sì, ci ho provato, ultimamente ci sto provando di più. Dipende sempre da come va il torneo, perché se vai avanti è difficile prenderti tempo per visitare la città. In India non ho giocato tantissimo e ho avuto modo di girare un po’. Ad esempio non ero mai stato qui a Monza e mi è piaciuta tantissimo, non mi aspettavo fosse una realtà così particolare. Credo che questo sia sicuramente l’aspetto più bello del lavoro che facciamo”.

Il posto più affascinante in cui sei stato per giocare a tennis?

“Direi Acapulco. Giochi accanto all’Oceano e hai la camera dell’hotel affacciata sulla spiaggia (ride). Un pochino me l’aspettavo, ma mi è rimasto comunque impresso”.

Il più brutto?

“Una volta sono andato in Tunisia, a Tabarka. Ero in un resort che non era davvero un resort. Posto sporco, si mangiava male, i campi erano gestiti male, tutto male”.