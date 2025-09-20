Miguel Oliveira a MOW: “Miller mi ha fregato due volte, ma mi dà fastidio altro. Sono più bravo di quello che ho potuto dimostrare”

Ciao Miguel, stato d’animo?

“Buono, sono carico, carico perché sono su una buona strada con la moto, inizio ad avere un buon feeling. Barcellona è stata una gara positiva, quindi dai, c’è motivazione”.

Replicherà il nono posto del Montmeló anche a Misano.

Correre senza lo stomaco che si stringe per una decisione pendente aiuta?

Annuisce, poi diventa impassibile: “Si può spiegare a livello tecnico in realtà. Barcellona è un circuito dove c’è poco grip. Quando c’è poco grip, di solito noi facciamo fatica, ma lì ci siamo avvicinati agli altri, abbiamo potuto usare bene la gomma anteriore. E poi da Balaton abbiamo deciso bene la direzione da prendere col setting. Con questa configurazione, riesco ad avvicinarmi al limite più velocemente”.

Adesso che le cose cominciano a girare, quanto ti dispiace lasciare? Quanta voglia hai di dimostrare da qui alla fine del campionato che si sono sbagliati?

“Guarda, non ho voglia di dimostrare nulla. Non sto qui a lanciare messaggi del tipo ‘avete sbagliato’. Mi dispiace umanamente, ho trovato persone fantastiche nel team e tecnici capaci in Yamaha. Mi dispiace non portare avanti almeno un altro anno questo progetto, soprattutto con il cambio regolamentare in arrivo”.