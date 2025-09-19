Ma perché Lotito risponde al telefono e si fa sputtanare dai tifosi della Lazio? E se avesse ragione lui (anche su Roma, Inter e Milan) e a cascarci fossimo noi?

C’è cascato di nuovo. Forse. Il celebre presidente e proprietario della Ss Lazio, Claudio Lotito, a quanto pare ha ricevuto una telefonata da parte di uno dei suoi tifosi (o un sedicente tale), si è fatto registrare, e ha visto la propria voce e le proprie parole diffuse in giro per la rete. Questa volta, però, l’interlocutore è sembrato avere una voce sconsolata, sommessa, quasi reverenziale nei confronti del senatore della Repubblica. A differenza, per esempio, delle mitiche bischerate in cui dietro la cornetta si celavano personaggi un po’ più vivaci o incalzanti, come in occasione dell’acquisto di Dybala da parte della Roma o della partita Tottenham-Bodø (cui la Lazio non partecipò perché estromessa dall’Europa League proprio dai norvegesi). In quei casi i toni erano senza dubbio più accesi.

Nell’ultima call il supporter biancoceleste sembra lanciare solo un flebile sospiro di disperazione, esordendo con: “Siamo esausti di questa situazione presidè”, a cui segue la piccatissima replica del numero uno di Formello: “E te che sei? Un esperto? Ah sei un tifoso? Allora fai er tifoso e non rompe li co**ni […] Me stai rompendo er ca**o, io sto lavorando e tu telefoni pe’ dimme che ve siete stufati. Ce l’hai i soldi? […] Segui quello che fa il presidente e non rompe le palle”.

Per poi ritentare ancora, mostrando il proprio scoramento per i risultati non proprio incoraggianti della squadra: “Ma noi stiamo annegando davvero, come fa a non riconoscere questo?”. Mal gliene incolse. Lotito, colpito nell’orgoglio, replica al fulmicotone: “Annegà che? Tu dentro al Tevere devi annegà!”. Questa volta ad essere esausto è l’imprenditore romano, che dopo aver minacciato di passare il numero della chiamata alle autorità giudiziarie, risponde così al tifoso spaurito, che gli chiede se almeno voglia bene ai laziali: “Certe volte no. Lo sai perché? Perché certe volte siete scemi! Rompete le scatole dalla mattina alla sera! […] Ti ho spiegato le cose! Faccio il presidente da 22 anni e la Lazio non ha problemi. Neanche quest’anno ha avuto problemi, i problemi li hanno creati gli altri! E voi invece de rompe er cazzo agli altri lo state a rompe a me! […] Io ho pagato 50 milioni di stipendi in giocatori!”.