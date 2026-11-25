Interpretare la Storia Siciliana è come volere sapere con certezza matematica se tua moglie ti ha tradito. In poche parole: non è possibile. Illudersi della possibilità di “comprendre” la Storia è la corda alla quale si impiccano magistratura, intellettuali, giornalisti, commentatori, partiti politici. Siamo in presenza, cioè a dire, di una malattia mentale, come se qualcuno dicesse ‘voglio sapere tutto’ senza comprendere che “comprendere tutto” implica la Teologia e la Fisica Teorica. No, questi sbandati, questi scappati di casa, questi elemosinatori di stipendio, vogliono ‘sapere tutto’ della Storia. Andrebbe loro fatto un TSO. In tanti parlano, sotto le righe, di “trattativa”. Bisogna che si sappia che il parlarne “sotto le righe” è dovuto alla sentenza che escluse la trattativa Stato-Mafia. Probabilmente, la magistratura di Caltanissetta ha come obiettivo la dimostrazione di una ‘trattativa’, ma per vie traverse, dato che dopo la sentenza è impossibile parlarne espressamente. Ma la “trattativa” ha un vizio di fondo: presuppone uno Stato e un Antistato, come se lo Stato fosse lo Stato e la Mafia un Antistato. Ossia una palese corbelleria. Il problema, semmai, è che lo Stato è un Antistato e che la Mafia è uno Stato. Me lo insegna il diritto costituzionale: la creazione di uno Stato prevede un Antistato senza il quale lo Stato non esisterebbe (leggere Carl Schmitt, Le categorie del ‘politico’). Ecco, per assurdo, la Mafia è uno Stato che non ha bisogno di un Antistato per esistere: la Mafia, teologicamente, è uno Stato ‘puro’.