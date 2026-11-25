La morte (o la vita) di Gianni De Gennaro sono del tutto ininfluenti rispetto alla ricostruzione di una verità storica, quando è noto a tutti – tranne ai pazzi che vogliono fare strada nel giornalismo – che la “verità storica” è un ossimoro. È divertente – sì, divertente – come all’improvviso siano tutti esperti di Sicilia, anche Roberto D’Agostino, per dire, anche Filippo Facci, per dire, anche Marco Travaglio, per dire, quando la “verità”, come si sa, si dà solo ai “chierici” non traditori: come disse il mio maestro, commentando il mio primo libro (La morale del cavallo), “La verità si dà al primo che passa, al ‘primo venuto’”. Mi sembrano sensati, invece, coloro che dicono “la storia non può essere ricostruita dalla magistratura”, ma io porterei all’estremo questo ragionamento: “La Storia non può essere ricostruita da nessuno”. Questo vale per la Storia in generale, ma soprattutto per la Storia Siciliana che, come ho più volte avuto modo di dire, è la “Storia” per eccellenza.
Interpretare la Storia Siciliana è come volere sapere con certezza matematica se tua moglie ti ha tradito. In poche parole: non è possibile. Illudersi della possibilità di “comprendre” la Storia è la corda alla quale si impiccano magistratura, intellettuali, giornalisti, commentatori, partiti politici. Siamo in presenza, cioè a dire, di una malattia mentale, come se qualcuno dicesse ‘voglio sapere tutto’ senza comprendere che “comprendere tutto” implica la Teologia e la Fisica Teorica. No, questi sbandati, questi scappati di casa, questi elemosinatori di stipendio, vogliono ‘sapere tutto’ della Storia. Andrebbe loro fatto un TSO. In tanti parlano, sotto le righe, di “trattativa”. Bisogna che si sappia che il parlarne “sotto le righe” è dovuto alla sentenza che escluse la trattativa Stato-Mafia. Probabilmente, la magistratura di Caltanissetta ha come obiettivo la dimostrazione di una ‘trattativa’, ma per vie traverse, dato che dopo la sentenza è impossibile parlarne espressamente. Ma la “trattativa” ha un vizio di fondo: presuppone uno Stato e un Antistato, come se lo Stato fosse lo Stato e la Mafia un Antistato. Ossia una palese corbelleria. Il problema, semmai, è che lo Stato è un Antistato e che la Mafia è uno Stato. Me lo insegna il diritto costituzionale: la creazione di uno Stato prevede un Antistato senza il quale lo Stato non esisterebbe (leggere Carl Schmitt, Le categorie del ‘politico’). Ecco, per assurdo, la Mafia è uno Stato che non ha bisogno di un Antistato per esistere: la Mafia, teologicamente, è uno Stato ‘puro’.
Questo per dire che la ‘Storia’ è un nodo di Gordio: esso non può essere risolto, cioè sciolto, e chi ci prova è affetto da delirio narcisistico e da eccesso patologico di interpretazione (leggere I limiti dell’interpretazione di Umberto Eco). Sciogliere il nodo Borsellino, Falcone, depistaggio, Caltanissetta, Trattativa, Apparati è come se arrivasse qualcuno a volere dire la Verità sui Templari: roba da romanzo d’appendice, tutt’al più, roba poco seria. Ha fatto bene De Gennaro a spararsi, o hanno fatto bene chissacchì a spararlo (a questo punto vale tutto). Questo rende evidente l’eccesso di interpretazione in cui pasciono carriere, narcisismi e arrampicatori sociali.