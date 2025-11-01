Su Beatrice Venezi alla Fenice l’unica voce sensata è quella Tiziana Tentoni. Queste proteste non stanno portando a niente. E’ tutto irreale

Premetto: a me, di Beatrice Venezi, non potrebbe importarmene di meno. E così del sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, Nicola Colabianchi. Anzi, vi dirò: confrontarsi con l’orchestra prima della nomina di un direttore musicale è una consuetudine, non un obbligo di legge; non confrontandosi con l’orchestra (perché lo hanno obbligato, perché è più realista del Re, non mi importa) ha messo gli orchestrali nella posizione di fargli questo bordellone. E forse se lo merita, perché noi, che abbiamo fatto il militare a Cuneo, sappiamo come vanno gestite queste cose: si fa una bella riunione con gli orchestrali, si mette sul tavolo la nomina, gli orchestrali rompono le balluzze, e il sovrintendente dice: “Vi ho ascoltati, adesso si fa come dico io”, come prevede la legge. Avere saltato questo passaggio è stata una sua disattenzione, o non è stata “sua” e allora sarebbe bello sapere chi gli ha messo fretta (che poi è la causa di quanto sta succedendo). In ogni caso l’orchestra ha un po’ rotto i cabbasisi, non a me, non al pubblico: ha rotto i cabbasisi alle giuste rivendicazioni. Perché, e bisogna dirlo, anche questa protesta, un po’ sindacale, un po’ politica, un po’ musicale, è diventata una performance, e le performance annoiano.

La notizia è: all’orchestra del Teatro La Fenice non è stato permesso di leggere, prima del concerto, il solito comunicato contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. E apriti cielo. “Censura!”, “Bavaglio!”, “Attacco alla democrazia!”. Che due palle, sembrate un po’ Carlotta Vagnoli, ma meno carini. Poi, in mezzo a questo pandemonio di nobili indignazioni, arriva una voce sensata: quella di Tiziana Tentoni, una professionista del settore, che dice semplicemente “anche basta” e scrive sui suoi social:”Dopo più di un mese di proteste che non hanno portato a niente – semplicemente perché si tratta di una norma, non di una decisione revocabile – anche basta”. Traduzione: se protesti contro un regolamento, non contro un abuso, stai solo sprecando fiato. Ecco, serviva qualcuno che lo dicesse. Perché ormai ogni categoria, ogni assemblea, ogni gruppo di WhatsApp si crede l’ultimo bastione della Resistenza.