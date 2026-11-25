L'adolescenza ora è finita, anche a Vice City

Chi si avvicina a questo capitolo aspettandosi soltanto il “solito” GTA in cui rubi la prima macchina che passa, investi i pedoni e fai casino per pura volontà di potenza aka cazzeggio, si ritrova presto spiazzato. Pad alla mano, qui infatti puoi fare praticamente qualsiasi cosa e costruirti la tua run personalissima dentro un ecosistema vivo e reattivo, ma che rispecchia e rispetta le norme e le regole “da” GTA tradizionale. Al netto di qualche fisiologica impurità dal punto di vista della costruzione ludica e delle performance sulle console base di questa generazione (sulla PS5 “normale”, non quella pro, infatti ogni tanto scatta e gratta, arrivando a 20 fps contro i 30 nativi), inevitabili quando hai tra le mani una macchina così mastodontica, Rockstar Games ha fatto la scelta più coraggiosa possibile e anche, se si vuole, divisiva: ha rallentato i giri del motore. Ha abbandonato la frenesia fine a se stessa per dare peso specifico alle azioni, con, ad esempio, un primo atto del gioco che è attesa pura. È una costruzione più lenta, più ragionata e meno compiaciuta nella sua violenza pura rispetto al passato, ma infinitamente più ricca e stratificata. Dopo l'anticipazione cupa di GTA IV, che aveva solo intuito questa strada (e che infatti, i giocatori, all’epoca, non è che avessero così tanto digerito, pur nell’apprezzamento generale), questo è, vien da dire finalmente, il “GTA della maturità”. L'adolescenza è finita, noi ragazze e ragazzi abbiamo messo via lo zaino della scuola, ci siamo laureati, siamo nel mondo del lavoro, dobbiamo pagare le bollette a fine mese e magari costruire una famiglia, oltre che capire come fare per onorare il nostro mutuo pluridecennale. GTA non è rimasto fermo a quel ragazzino che eravamo vent'anni fa, è cresciuto con noi. È il GTA che fa per noi.