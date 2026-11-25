Grand Theft Auto VI aveva già vinto prima ancora che qualcuno premesse il tasto “Inizia”. Non tanto per i numeri da capogiro, con le prime stime di mercato che, secondo gli analisti di settore, parlano già di oltre un miliardo e mezzo di dollari di introiti (quindi, de facto, l’opera di ingegno umana più eminentemente rilevante al lancio dal punto di vista economico), quanto perché è entrato subito, anzi prima ancora di uscire nei negozi, nel nostro quotidiano: è diventata, in altri termini, la classica roba che anche tua zia conosce, o che comunque ha sentito nominare al telegiornale della sera tra un servizio sulla politica estera e le previsioni del tempo, senza aver mai toccato un pad in vita sua. Al giorno d'oggi, per un videogioco, una cosa del genere resta qualcosa ancora di clamorosamente fuori dalla norma. Per decenni il medium ha chiesto “permesso”, rincorrendo una legittimazione culturale e artistica che i piani alti faticavano a concedergli. GTA VI il permesso non lo chiede: sfonda la porta. E magari ti ruba pure i soldi nel cassetto mentre lo fa. È fuori dalla norma anche dal punto di vista del gioco “puro”, per ambizione, profondità, ricchezza e possibilità di approcci, eppure nella norma ci entra di prepotenza perché riscrive l'immaginario collettivo.
L'adolescenza ora è finita, anche a Vice City
Chi si avvicina a questo capitolo aspettandosi soltanto il “solito” GTA in cui rubi la prima macchina che passa, investi i pedoni e fai casino per pura volontà di potenza aka cazzeggio, si ritrova presto spiazzato. Pad alla mano, qui infatti puoi fare praticamente qualsiasi cosa e costruirti la tua run personalissima dentro un ecosistema vivo e reattivo, ma che rispecchia e rispetta le norme e le regole “da” GTA tradizionale. Al netto di qualche fisiologica impurità dal punto di vista della costruzione ludica e delle performance sulle console base di questa generazione (sulla PS5 “normale”, non quella pro, infatti ogni tanto scatta e gratta, arrivando a 20 fps contro i 30 nativi), inevitabili quando hai tra le mani una macchina così mastodontica, Rockstar Games ha fatto la scelta più coraggiosa possibile e anche, se si vuole, divisiva: ha rallentato i giri del motore. Ha abbandonato la frenesia fine a se stessa per dare peso specifico alle azioni, con, ad esempio, un primo atto del gioco che è attesa pura. È una costruzione più lenta, più ragionata e meno compiaciuta nella sua violenza pura rispetto al passato, ma infinitamente più ricca e stratificata. Dopo l'anticipazione cupa di GTA IV, che aveva solo intuito questa strada (e che infatti, i giocatori, all’epoca, non è che avessero così tanto digerito, pur nell’apprezzamento generale), questo è, vien da dire finalmente, il “GTA della maturità”. L'adolescenza è finita, noi ragazze e ragazzi abbiamo messo via lo zaino della scuola, ci siamo laureati, siamo nel mondo del lavoro, dobbiamo pagare le bollette a fine mese e magari costruire una famiglia, oltre che capire come fare per onorare il nostro mutuo pluridecennale. GTA non è rimasto fermo a quel ragazzino che eravamo vent'anni fa, è cresciuto con noi. È il GTA che fa per noi.
La lezione di Breaking Bad nello stato di Leonida
A reggere questo cambio di passo c'è una scrittura, una sceneggiatura di primissimo livello. Ecco, su questa cosa siamo assolutamente decisi a puntarci nella nostra analisi. Siamo infatti davanti a un'opera multimediale che guarda dritto negli occhi Breaking Bad, Lost, le migliori serie TV e il grande cinema degli ultimi anni. E questo si vede a ogni piè sospinto: le autrici, mai così numerose come in questo capitolo, e gli autori di Rockstar hanno letto, visto e metabolizzato tutto quello che c'è in giro di figo, di bello e di grande. Il palcoscenico resta quello eccessivo, libero e libertario di Vice City e dello stato di Leonida, un posto dove tutto sembra permesso e tutto è costantemente “oltre”. Eppure, al centro di questo carnevale sociale e social, Rockstar mette per la prima volta una coppia, Jason e Lucia, affidando proprio a Lucia il ruolo di prima vera protagonista donna nella storia narrativa della saga. Cambia perciò completamente il baricentro. Non conta più soltanto la rapina o l'eccesso, che rimangono, lo ricordiamo eh, ma c’è anche una frizione emotiva tra due persone che provano a restare a galla dentro un mondo che ti divora. E tu, videogiocatrice o videogiocatore, puoi scegliere se fare la “Bonnie e Clyde” run, con la coppia di criminali innamorati, oppure ognun per sé e dio per tutti, quindi coppia aperta o rottura totale e tombale del nido d’amore criminale. La libertà di approccio nel gameplay smette così di essere un semplice passatempo e diventa scelta narrativa, compromesso, adesione a un carattere. Magari lo diciamo sottovoce ma lo diciamo, GTA VI è diventato “anche” un gioco di ruolo, oltre che un gioco d’azione e d’avventura simulativa.
Il racconto dell'oggi
Alla fine, il motivo per cui GTA VI riesce a parlare contemporaneamente all'appassionato che ci passerà sopra centinaia di ore (noi, dopo una settimana, stiamo a quota 118, che è anche un numero abbastanza simbolico) e a chi ne sente solo parlare in televisione è uno solo: è il racconto dell'America, è il racconto del contemporaneo, è il racconto di quello che succede fuori dalle nostre finestre e, magari, pure dentro al nostro tinello. Senza snobismi e senza filtri, fotografa le contraddizioni del mondo in cui viviamo adesso con l'unica lingua davvero popolare e franca rimasta all'intrattenimento di massa: il videogioco. Non è più soltanto un “gioco da record”: è il grande racconto popolare del nostro tempo, quello che anche nostra zia conosce. Ecco perché GTA VI ha già vinto, perché tutte e tutti lo stanno giocando, ne stanno parlando o, comunque, lo hanno sentito, anche distrattamente, nominare.
Ora scusateci ma torniamo a Leonida che dobbiamo catturare il “Bigfoot” delle paludi.