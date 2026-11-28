Prima le frecciatine a Ballando con le stelle, adesso i dissing sui social. Ma Barbara D’Urso e Simona Ventura lo sapranno cos’è un dissing? Forse non sono a conoscenza del significato della parola ma, per quello che è il loro target, sanno farlo meglio di tanti rapper. Sarà che dalle due conduttrici (rispettivamente 69 e 61 anni) ci aspettiamo la solita tv da salotto e che non provino neanche ad uscire fuori dal ruolo di giurata e pasionaria del tesoretto di Ballando. Eppure, i due volti della tv nazionalpopolare sanno ancora riservare sorprese, al proprio pubblico e non solo. Nel 2026 i social giocano un ruolo fondamentale ed è lì che si gioca la vera partita. Certi picchi di share la tv ormai non li tocca più, nonostante Ballando con le stelle sia tra i programmi più seguiti del palinsesto. E allora che si fa per provare ad abbracciare una fetta di pubblico più vasta? Si ricorre alla comunicazione social. Per donne veterane dello spettacolo come Barbara e Simona, i social possono limitarsi a rappresentare un plus. Importante, ma pur sempre un plus. Lo stesso non si può dire di molte influencer, anche di quelle che sono successivamente passate alla tv, dopo il successo ottenuto sui social.
Dal palco ai social, dai social al palco
La gavetta nel mondo dello spettacolo la si fa sul palco e Barbara D’Urso e Simona Ventura, piacciano o no, sono maestre in questo. Hanno condotto reality e dirette lunghissime. La D’Urso, per anni, ha riempito il palinsesto Mediaset: mattina, pomeriggio e prima serata, si è data alla fiction, al teatro e non si è arresa neanche di fronte a un licenziamento ingiusto. La Ventura ha gestito in diretta show e risultati calcistici del campionato di serie A e ha presentato uno dei reality più difficili per via dei collegamenti audio con località remote. Senza dimenticare che Simona è stata una delle pochissime conduttrici del Festival di Sanremo e nell’anno più difficile: il 2004, l’anno in cui le major attuarono la ritirata. Una difficoltà che SuperSimo ha saputo non solo gestire alla grande, ma trasformare in una grande rivoluzione della kermesse: lei stessa definisce quel Sanremo particolarmente moderno, anche per via dei partecipanti perlopiù sconosciuti.
Quante delle nuove influencer saprebbero replicare? Forse nessuna e non è neanche sbagliato che sia così. Perché anche se parliamo di ambito comunicativo, tv e social sono due continenti che sembrano vicini ma sono molto distanti tra loro.
Lo possiamo constatare anche con i comici: alcuni sanno far ridere su Instagram, con le clip montate ad arte, gli effetti sonori, la musica in sottofondo. Ma siamo sicuri che proprio tutti sappiano far ridere dal palco di un teatro o nel piccolo schermo? Programmi come LOL ci hanno dato prova che la comicità online non sempre corrisponde alla comicità, intesa come intendevamo anni fa. Cosa è meglio e cosa è peggio non sono le giuste domande da porsi, perché possono esserci artisti che non mirano a lavorare in tv o nei teatri, gli basta rimanere sui social a collaborare con i brand. Il problema è che spesso, in questa lunga lista, qualcuno che vuol fare il passo più lungo della gamba c’è. E allora ci ritroviamo una Chiara Ferragni, che era l’imprenditrice digitale per antonomasia, a condurre il Festival di Sanremo con un imbarazzo e una goffaggine che non ci si poteva aspettare da chi appare sempre così in tiro su Instagram. Ecco: questo è solo un esempio di come si svelano gli altarini. Aver condotto in maniera mediocre Sanremo, però, non toglie a Ferragni la capacità di comunicare sui social (vicende giudiziarie ed errori di comunicazione a parte).
Ma se da un lato ci sono le influencer e i loro tentativi maldestri di mettere piede in televisione, dall’altro arrivano le grandi donne del piccolo schermo, alle quali basta un reel girato one take, senza tagli, senza effetti e con una luce scarsissima, per insegnare come si dialoga con il pubblico. E insieme a D’Urso e Ventura viene naturale pensare anche a un’altra icona assoluta di quella stessa stirpe televisiva: Valeria Marini, che da decenni attraversa reti e canali diversi tra reality, salotti, prime serate e adesso anche i social restando sempre fedelissima al proprio personaggio stellare e indistruttibile.
Quello che accomuna tutte queste donne è un imperativo preciso: non vogliono invecchiare. Non per vanità spicciola o per paura del tempo che passa, ma perché rifiutano l’idea di farsi mettere da parte, di spegnere la luce dei riflettori o di cedere il passo solo perché l’anagrafe dice una certa cifra. È una vitalità quasi sfrontata, la voglia di restare dentro il gioco e reinventarsi senza perdere il proprio carisma, trasformando l’età non in un limite ma in carburante scenico. In questo caso recente, Simona Ventura risponde a Barbara D’Urso su Instagram, le rinfaccia quando lei e il marito erano gli unici ad invitarla a cena - quando era bistrattata da tutti dopo il licenziamento in tronco da parte di Mediaset - e questo loro scambio diventa carburante per portare ascolti al sabato sera di Rai 1: lo scoop non avviene solo in pista, ma anche dallo smartphone e uno schermo agevola ciò che accade nell’altro e viceversa. Tutte queste donne ricordano l’immaginario della Strega Specchio interpretata da Monica Bellucci ne I fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam, con quella tensione verso l’eterna giovinezza e l’immortalità che nel film ha i contorni della fiaba oscura, ma che nelle grandi protagoniste della nostra tv diventa una magia tutta concreta che le illumina. Nessun filtro miracoloso (ma anche se ci sono, rispondono alla coerenza del personaggio che li usa): il loro segreto per restare eterne è il mestiere e quella fame di palco che nessuna generazione social è ancora riuscita a replicare.