La gavetta nel mondo dello spettacolo la si fa sul palco e Barbara D’Urso e Simona Ventura, piacciano o no, sono maestre in questo. Hanno condotto reality e dirette lunghissime. La D’Urso, per anni, ha riempito il palinsesto Mediaset: mattina, pomeriggio e prima serata, si è data alla fiction, al teatro e non si è arresa neanche di fronte a un licenziamento ingiusto. La Ventura ha gestito in diretta show e risultati calcistici del campionato di serie A e ha presentato uno dei reality più difficili per via dei collegamenti audio con località remote. Senza dimenticare che Simona è stata una delle pochissime conduttrici del Festival di Sanremo e nell’anno più difficile: il 2004, l’anno in cui le major attuarono la ritirata. Una difficoltà che SuperSimo ha saputo non solo gestire alla grande, ma trasformare in una grande rivoluzione della kermesse: lei stessa definisce quel Sanremo particolarmente moderno, anche per via dei partecipanti perlopiù sconosciuti.

Quante delle nuove influencer saprebbero replicare? Forse nessuna e non è neanche sbagliato che sia così. Perché anche se parliamo di ambito comunicativo, tv e social sono due continenti che sembrano vicini ma sono molto distanti tra loro.

Lo possiamo constatare anche con i comici: alcuni sanno far ridere su Instagram, con le clip montate ad arte, gli effetti sonori, la musica in sottofondo. Ma siamo sicuri che proprio tutti sappiano far ridere dal palco di un teatro o nel piccolo schermo? Programmi come LOL ci hanno dato prova che la comicità online non sempre corrisponde alla comicità, intesa come intendevamo anni fa. Cosa è meglio e cosa è peggio non sono le giuste domande da porsi, perché possono esserci artisti che non mirano a lavorare in tv o nei teatri, gli basta rimanere sui social a collaborare con i brand. Il problema è che spesso, in questa lunga lista, qualcuno che vuol fare il passo più lungo della gamba c’è. E allora ci ritroviamo una Chiara Ferragni, che era l’imprenditrice digitale per antonomasia, a condurre il Festival di Sanremo con un imbarazzo e una goffaggine che non ci si poteva aspettare da chi appare sempre così in tiro su Instagram. Ecco: questo è solo un esempio di come si svelano gli altarini. Aver condotto in maniera mediocre Sanremo, però, non toglie a Ferragni la capacità di comunicare sui social (vicende giudiziarie ed errori di comunicazione a parte).