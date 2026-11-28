Fuori dai padiglioni della Milan Games Week c'è il solito delirio di gente, cosplay e decibel a palla. Poi ti siedi davanti a Jun Mayuzuki e all'improvviso cambia l'aria. Del resto parliamo dell'autrice di Kowloon Generic Romance, una che l'amore lo liquida subito senza troppi giri di parole: "Non è necessario, ma è importante per farci crescere". E che la sua storia l'aveva già chiusa in testa dal giorno zero, anche se strada facendo il rapporto tra i due protagonisti si è preso qualche deviazione imprevista. Risultato dopo aver messo la parola fine? "Mi sono sentita fresca e rigenerata".

Dimenticatevi il solito feticismo retrò da mercatino, perché qui si scava più a fondo. "Mi piace il vintage, ma adoro la nostalgia", ammette Mayuzuki, che su questo tema ci inciampa prima come persona che come fumettista. Il motivo è semplice: "È un sentimento talmente complesso che ancora oggi, persino a livello psicologico, non è stato davvero esperito e motivato a dovere. Rimane un mistero, e proprio come tale è affascinante".

Dentro questo cortocircuito ci finiscono tutte le sue protagoniste, costrette a rimettere insieme i pezzi di un'essenza che avevano perso per strada. Roba che nasce lì per lì, dall'ispirazione del momento, ma che vale anche come schiaffo di realtà per chi la disegna: "È un ammonimento anche per me stessa, perché capita anche a me di dimenticarmi del mio essere".