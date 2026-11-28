Fuori dai padiglioni della Milan Games Week c'è il solito delirio di gente, cosplay e decibel a palla. Poi ti siedi davanti a Jun Mayuzuki e all'improvviso cambia l'aria. Del resto parliamo dell'autrice di Kowloon Generic Romance, una che l'amore lo liquida subito senza troppi giri di parole: "Non è necessario, ma è importante per farci crescere". E che la sua storia l'aveva già chiusa in testa dal giorno zero, anche se strada facendo il rapporto tra i due protagonisti si è preso qualche deviazione imprevista. Risultato dopo aver messo la parola fine? "Mi sono sentita fresca e rigenerata".
Dimenticatevi il solito feticismo retrò da mercatino, perché qui si scava più a fondo. "Mi piace il vintage, ma adoro la nostalgia", ammette Mayuzuki, che su questo tema ci inciampa prima come persona che come fumettista. Il motivo è semplice: "È un sentimento talmente complesso che ancora oggi, persino a livello psicologico, non è stato davvero esperito e motivato a dovere. Rimane un mistero, e proprio come tale è affascinante".
Dentro questo cortocircuito ci finiscono tutte le sue protagoniste, costrette a rimettere insieme i pezzi di un'essenza che avevano perso per strada. Roba che nasce lì per lì, dall'ispirazione del momento, ma che vale anche come schiaffo di realtà per chi la disegna: "È un ammonimento anche per me stessa, perché capita anche a me di dimenticarmi del mio essere".
E per raccontare tutto questo casino emotivo, la sensei fa la cosa più scomoda possibile: toglie le parole. "Nei miei disegni cerco il sentimento dei personaggi tramite lo sguardo, non le parole. Attraverso il silenzio trasmetto se una cosa è allegra o triste", ci spiega. Una scommessa al buio, perché chi legge potrebbe anche non capirci niente: "Non so se il lettore percepisce davvero come vorrei, è rischioso disegnare così, ma mi piace. Forse è un atto di egoismo, ma non cambierei mai". Poi c'è lei, la Città Murata di Kowloon. Non uno sfondo da cartolina, ma un personaggio vero e proprio, deciso a tavolino fin dal primo meeting con il suo editor. Il colpo di fulmine era scattato anni prima davanti alla tv, seguito da un album di fotografie comprato alle medie senza nemmeno capire bene il perché di quella fissa. Un'ossessione che però condividono tantissimi malati di manga e videogiochi: "È un mondo pieno di mistero che lascia spazio per immaginare come sia fatto dentro", un frullatore pazzesco dove cantonese e inglese si mischiavano a ogni angolo.
Peccato che quando Mayuzuki ha iniziato a lavorarci, di Kowloon non restasse più un mattone e in giro ci fossero pochissimi documenti, altro che oggi che su internet trovi qualsiasi cosa. Così ha comprato pacchi di foto e si è infilata in una celebre sala giochi di Kawasaki che ricreava la Città Murata al millimetro, riuscendo finalmente a capire che aria tirasse lì dentro. Ma quindi, le sarebbe piaciuto andarci a vivere? Qui la sensei ci riporta subito sulla Terra con una risata: "Mi affascina Kowloon, anche se c'è troppa polvere! Però la stanza di Reiko, che è molto pulita, è il mio ideale di casa e di stanza. Ecco, se potessi vivere in quella casa lì, allora sì".
Adesso che Kowloon è alle spalle (J-Pop ha presentato in anteprima alla Games Week il dodicesimo e ultimo volume della serie) e la sensazione è quella di essersi tolta un peso di dosso, resta solo da capire dove andrà a parare la prossima volta. Spoiler: non troppo lontano dalla memoria. "Potrei scrivere un fumetto sull'infanzia", butta lì prima di salutarci, "sui sentimenti e sui ricordi di quando si è piccoli". Cambia lo scenario, ma il mistero da inseguire è sempre quello.