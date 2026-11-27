Iniziamo questo articolo con un semplice ma efficace “vaffanculo”. Vaffanculo alla musica calibrata sull’algoritmo e alle “hit” diventate sinonimo di tormentone da TikTok. Vaffanculo ai producer che si copiano i sample a vicenda. Vaffanculo ai producer che collaborano sempre con i soliti quattro nomi del mainstream italiano. Questo è Mace, questo è Sangha, che è una parola sanscrita presa in prestito dal Buddismo: vuol dire “comunità”. E quindi vaffanculo anche all’individualismo. Signori, abbracciamoci sulle note di questo disco lento che pare una luce in fondo al tunnel. E non solo perché contiene grossi nomi come Gianna Nannini e Salmo, ma perché Sangha è un mare increspato che sembra muoversi in maniera confusa, ma che riesce a seguire una direzione ben precisa.
Sangha è una culla, un ritorno alla purezza che fa tirare un bel sospiro di sollievo a chi lo ascolta. Già a partire da Splendida follia con centomilacarie e Gianna Nannini, un brano che ha le vibes del Vasco di ...Ma cosa vuoi che sia una canzone…
Gianna entra solo dopo i due minuti e non dice altro che: “Stai andando via, splendida follia”. Non è cosa canti, ma come lo canti, chi lo canta e quando lo canti. Il contesto di questo brano richiama a un mondo costruito, predominato dal calcolo e dalla razionalità: “Hanno tutti un’anima per paura di perderla”. La follia è l’unica strada salvifica e Gianna la saluta con una malinconia graffiante. Quel “Stai andando via” non è ancora un addio passivo e rassegnato, nella sua voce ci sono ancora dolore e speranza necessari a non lasciarla andare. Questo è decisamente il manifesto del disco.
Un disco di nicchia fatto dai grandi
Gemitaiz, Venerus, Promessa, iako, Izi più Mace ovviamente. Satellite è uno di quei brani firmato da tante mani, ma per un valido motivo. Ma soprattutto il brano diventa motivo di gratitudine da rivolgere a Mace per averci fatto riascoltare Izi sul beat: Grazie, Mace.
Sangha procede rimanendo fedele a questa dimensione mistica, talmente fuori dal comune da apparire un album alieno. Si sente che Mace ascolta musica internazionale, che non rimane confinato a ciò che propone il mainstream italiano: altro buon motivo per ringraziarlo. Ma si capisce già dalla scelta dei featuring: è un album dove c’è spazio per Gianna, ma anche per polistrumentisti come iako, per le vibes “battiatiche” di Colapesce e per le carezze ruvide di Joan Thiele che si incrociano in Neve e completano il tema delle due tracce precedentemente analizzate: “Ignorati dai satelliti, ci stringiamo forte”. Ma non sono solo le parole a seguire lo stesso filo conduttore, ma anche il tema musicale: Sangha è un lungo film girato dagli attori fuori dal “circolino”. Mace avrebbe potuto scegliere la strada più facile e costruire il disco solo con i nomi più scontati per i numeri, rinunciando a mescolare pesi massimi e outsider veri, tutti calati in una dimensione lontana dalle logiche preconfezionate delle major. Non possiamo neanche definirli artisti di nicchia, perché non lo sono: parliamo di nomi che si portano dietro un grosso seguito. Ma Sangha è un disco di nicchia, perché è solo per chi sa e vuole ascoltare, ma soprattutto per chi vuole stare dalla parte della resistenza, magari mentre si fuma una canna o si beve un tè, come descrive giustamente Sofia Vecchi in Cromosomi Media: tappeti, tende indiane, odore di incenso e una tazza di tè; l’esperienza di preascolto del disco descritta rimanda perfettamente alle atmosfere di Sangha.
Un quadro di espressionismo
Non possiamo non dedicare una nota di merito al contributo di Angelica Bove in Un mondo che non esiste più. Cari produttori, se vi serviva che Mace la chiamasse in Sangha per farvi accorgere del suo talento, da stanotte non avete più scuse. Angelica è una di quelle artiste che non hanno ancora ottenuto ciò che meritano e il fatto che il suo nome sia presente nel disco di un outsider come Mace, la dice lunga. Ma gli outsider in Sangha sono diversi, quasi tutti. Alcuni li abbiamo già citati, altri sono: Marco Castello, Altea e prima stanza a destra. Non mancano grossi nomi del rap e della scena come Salmo, Noyz Narcos, Nayt, 22simba, Artie 5ive e Gemitaiz, la malinconia da sigaretta sempre accesa di Franco 126, la dialettica di Sayf e la cazzimma di Nerissima Serpe.
C’è spazio anche per il rap più contemporaneo come quello di Pitta, Promessa, Astro e Flaco G, per la quota indie portata in alto da Frah Quintale e per Samurai Jay, che esce dall’Ossessione e dimostra di saperci fare e pure bene. Menzione particolare va a Jojo Abot, che porta nel disco il suo afro-hypno-sonic: un intreccio ipnotico e sperimentale tra jazz, soul, hip hop, afropunk e ritmi tradizionali. I nomi sono veramente tanti e alcuni collaborano in più brani e si mescolano così come gli odori nell'aria in India a cui il disco rimanda. Difficile scegliere la strofa migliore, la canzone migliore. Ma questo album esce dalle logiche competitive, quindi sapete che c’è? Sticazzi: non c’è un migliore né un peggiore. Peace&Love. Ogni artista contribuisce a dipingere un quadro di espressionismo astratto ma che, se allunghiamo la mano, diventa realtà alla quale ci tocca aggrapparci. E ora una canna o un tè caldo, a voi la scelta.