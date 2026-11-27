Iniziamo questo articolo con un semplice ma efficace “vaffanculo”. Vaffanculo alla musica calibrata sull’algoritmo e alle “hit” diventate sinonimo di tormentone da TikTok. Vaffanculo ai producer che si copiano i sample a vicenda. Vaffanculo ai producer che collaborano sempre con i soliti quattro nomi del mainstream italiano. Questo è Mace, questo è Sangha, che è una parola sanscrita presa in prestito dal Buddismo: vuol dire “comunità”. E quindi vaffanculo anche all’individualismo. Signori, abbracciamoci sulle note di questo disco lento che pare una luce in fondo al tunnel. E non solo perché contiene grossi nomi come Gianna Nannini e Salmo, ma perché Sangha è un mare increspato che sembra muoversi in maniera confusa, ma che riesce a seguire una direzione ben precisa.

Sangha è una culla, un ritorno alla purezza che fa tirare un bel sospiro di sollievo a chi lo ascolta. Già a partire da Splendida follia con centomilacarie e Gianna Nannini, un brano che ha le vibes del Vasco di ...Ma cosa vuoi che sia una canzone…

Gianna entra solo dopo i due minuti e non dice altro che: “Stai andando via, splendida follia”. Non è cosa canti, ma come lo canti, chi lo canta e quando lo canti. Il contesto di questo brano richiama a un mondo costruito, predominato dal calcolo e dalla razionalità: “Hanno tutti un’anima per paura di perderla”. La follia è l’unica strada salvifica e Gianna la saluta con una malinconia graffiante. Quel “Stai andando via” non è ancora un addio passivo e rassegnato, nella sua voce ci sono ancora dolore e speranza necessari a non lasciarla andare. Questo è decisamente il manifesto del disco.