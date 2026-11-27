Potremmo perderci in una lunga dissertazione sulla verità, quello che hanno detto i grandi pensatori, se esiste, se non esiste, se siamo capaci di rappresentarla con il cinema, o se anche questo dilemma è un vuoto a perdere perché la verità non la si potrà mai bloccare. Potremmo anche citare la faccenda del potere persuasivo del linguaggio, scegliere le parole per mostrare qualcosa. O la problematica della rappresentazione per immagini. Ma tutto questo non basterebbe comunque, perché ogni tentativo di avvicinarsi o di riassumere You Can See Everything (A24) finirebbe per tradirlo, una teoria restringe lo sguardo e lascia fuori le centinaia di altre visioni possibili. Immaginiamo il film come un'entità dalle mille facce che ci appare, una notte, in sogno. Lo si potrà descrivere nella sua interezza? No. Raccontare in maniera semplice? Neppure, ma di sicuro, se lo si era guardato con attenzione, nel buio, si potrà almeno dire di averlo visto. Perché la domanda da farsi è: possiamo guardare tutto, come suggerisce il titolo del documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim, oppure non ci resta che immaginare, almeno un po’, ciò che abbiamo davanti?
Il film rivelazione dell’anno ruota attorno alla fondatrice della società tecnologica Theranos, Elizabeth Holmes, figura emblematica dell’ascesa e della caduta di una delle vicende imprenditoriali più controverse della Silicon Valley. Film che fa strano definire come una rivelazione visto che, di fatto, non rivela niente. Ma in un momento in cui non ci si chiede più nulla, You Can See Everything diventa opera gigantesca perché prima, durante, dopo, ci si chiede per una volta tutto. La metà del documentario è incentrata su di lei, la Holmes, sui trentaquattro giorni che precedono il suo ingresso in carcere. Nathan Fielder, già mente geniale che aveva attraversato e oltrepassato il confine tra percezione e previsione con esperimenti incredibili quali The Rehearsal o Nathan For You (serie in cui, a proposito di idee, proponeva a piccole imprese reali strategie di marketing tra il fantasioso e l'assurdo) e Lance Oppenheim (suo il più recente e maestosamente girato Primetime con Pattinson, e una sfilza di corti da recuperare al più presto) si immergono in questa situazione vagamente tragicomica. Così potranno vedere tutto, o illudersi di farlo.
Durante il New York Film Festival, Oppenheim ha detto che si erano accorti della dissonanza cognitiva che stavano sperimentando. Nel ripercorrere gli eventi delle giornate, nessuno sembrava avere lo stesso punto di vista dei momenti vissuti, restituendo versioni/percezioni diverse, compresa la troupe. Da qui, insieme a Fielder, l'idea di fare un passo indietro e limitarsi a catturare e ad avvicinare le persone a quella esperienza esatta. Lo stesso capiterà a voi, una volta finito il film in sala. Vi guarderete suggerendo domande e avanzando poche, se non zero, risposte. Proprio nella seconda parte di You Can See Everything, in quello che accade dopo e a cui potremmo pensare non per tutta la vita, come scriveva Awards Radar e riportano nel trailer, ma per diversi giorni, si compie il capolavoro assoluto. Qui cambia il modo in cui i fatti, le persone, ci appaiono. Da metà documentario in poi non siamo più con Elizabeth Holmes, dentro casa sua, ma con l’attrice che l'ha interpretata in The Dropout, la serie televisiva: Amanda Seyfried, che si ritrova a fare Holmes, ancora, perché lei in carcere non può essere filmata. Seyfried diventa così intervistatrice, attrice e parte attiva di questa definitiva interrogazione sul vero in cui abbiamo di sicuro visto tutto, ma non appreso – quasi – niente. You Can See Everything è perfetto a partire dal titolo, perché niente gli somiglia e chiamarlo 'film geniale che documenta la vita e parte da essa per generare domande sul senso', sarebbe stato troppo lungo.