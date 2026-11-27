Durante il New York Film Festival, Oppenheim ha detto che si erano accorti della dissonanza cognitiva che stavano sperimentando. Nel ripercorrere gli eventi delle giornate, nessuno sembrava avere lo stesso punto di vista dei momenti vissuti, restituendo versioni/percezioni diverse, compresa la troupe. Da qui, insieme a Fielder, l'idea di fare un passo indietro e limitarsi a catturare e ad avvicinare le persone a quella esperienza esatta. Lo stesso capiterà a voi, una volta finito il film in sala. Vi guarderete suggerendo domande e avanzando poche, se non zero, risposte. Proprio nella seconda parte di You Can See Everything, in quello che accade dopo e a cui potremmo pensare non per tutta la vita, come scriveva Awards Radar e riportano nel trailer, ma per diversi giorni, si compie il capolavoro assoluto. Qui cambia il modo in cui i fatti, le persone, ci appaiono. Da metà documentario in poi non siamo più con Elizabeth Holmes, dentro casa sua, ma con l’attrice che l'ha interpretata in The Dropout, la serie televisiva: Amanda Seyfried, che si ritrova a fare Holmes, ancora, perché lei in carcere non può essere filmata. Seyfried diventa così intervistatrice, attrice e parte attiva di questa definitiva interrogazione sul vero in cui abbiamo di sicuro visto tutto, ma non appreso – quasi – niente. You Can See Everything è perfetto a partire dal titolo, perché niente gli somiglia e chiamarlo 'film geniale che documenta la vita e parte da essa per generare domande sul senso', sarebbe stato troppo lungo.