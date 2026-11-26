La notte delle fragole è un film su una famiglia nuova, anzi su una nuova idea di famiglia. In Italia (incredibile, eh?). La regia è di Alessandro Genovesi e proprio l’immagine diretta e creata è uno degli aspetti più affascinanti di questo nuovo, “classico”, film. La si respira negli spazi questa atmosfera sospesa, quasi antica. In quell'unico ambiente che i protagonisti abitano. La trama è grossomodo questa: Valentino ed Elena (Anna Foglietta) sono una coppia. Hanno le loro conquiste, le loro abitudini, una routine e una vita che viene sconvolta da più arrivi. Prima Salvo, ex marito di Elena e padre di Carolina (Giovanna Rosace), poi Francesca (Vittoria Puccini), entrambi bussano alla loro vita. Il resto lo scoprirete voi in sala. Mettendo da parte la trama, nella nostra intervista c’è stato anche il tempo per discutere del domani. In questa conversazione libera che leggerete qui sotto sono arrivati i ragazzi, le manifestazioni. Quasi per caso. Quei ragazzi che non piacciono a tutti, forse perché non sanno stare zitti, ma per fortuna, là fuori, c’è ancora qualcuno che ne parla e li difende. O almeno, cerca di capirli.
Questa è una commedia sulle difficoltà dell’amore e le libertà, quelle che vediamo in scena non sono famiglie proprio canoniche ma, finalmente, moderne. Quanto è importante che il cinema porti sullo schermo queste nuove idee di famiglia?
Anna Foglietta: Fondamentale. Se noi pensiamo a tutto il nostro immaginario che è stato formato in gran parte dal cinema, da sguardi anche che avevano un’idea un po’ precostituita e si è andata avanti così per tanto tempo, ecco invece mi sembra che già il fatto che le nuove generazioni, vedo te che sei giovane, sei entrata qui dicendo “buongiorno a tutte e a tutti”, già questa è una cosa che mi fa bene. Molto bene. Perché generalmente non si dice mai “tutte” e quindi sta cambiando molto la direzione e, giustamente, anche il cinema, mainstream, di commedia, si sta rendendo conto che bisogna rappresentare la vita nelle sue infinite possibilità e oggi le infinite possibilità di stare insieme, di diventare famiglia ci sono. Ce l’hanno insegnato molto bene, lo abbiamo visto rappresentato molto bene, anche nella vita quotidiana, per cui è giusto che anche il cinema si assuma questa bellissima responsabilità perché diventerà immaginario per il futuro.
Picone: La mia risposta l’ha data lei.
Ficarra: La mia l’ha data lui.
Alessandro Genovesi: All’interno di una commedia che ha anche dei caratteri, un’immagine e un tipo di racconto, una sorta di confezione classica vengono portati degli argomenti, dei personaggi che sono nuovi. Secondo me è interessante, perché penso si veda la progressione, qualcosa che sta cambiando. In alcuni momenti sembra un film degli anni Cinquanta e invece dentro ci sono dei personaggi e delle situazioni che sono assolutamente moderni. Dopodiché, è chiaro che si tratta di un film, non di una proposta di legge.
Anna Foglietta: Magari lo fosse.
L’arrivo di Francesca, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini, stravolge tutto. Arriva ciò che rappresenta “l’altra”, “l’alterità” che disvela e sconvolge ogni cosa. Nella vostra carriera c’è stato un episodio, un incontro che ha scombussolato tutto?
Ficarra: Per Picone credo sia stato incontrare me, altrimenti c’era un destino da impiegato comunale.
Picone: Salutiamo gli impiegati comunali (ride, ndr).
Ficarra: E magari saremmo stati anche colleghi perché pure io aspiravo all’impiego comunale. Magari era destino che fossimo colleghi di scrivania, e invece siamo stati colleghi di palcoscenico, e di scena (sorride, ndr). Sicuramente l’arrivo di Francesca sconvolge, senza spoilerare a chi deve ancora vedere il film. Sconvolge tutti, me, Valentino, Elena, e quindi proprio per questo abbiamo immediatamente pensato a Vittoria anche in fase di scrittura, perché è già l’attrice che si porta dietro la possibilità di manifestare questo sconvolgimento. Cerco di trovare le parole per non svelare.
Nel film Salvo sottolinea il fatto che il fidanzato di sua figlia stia studiando biologia e che “se va bene, andrà a lavorare al McDonald”. O una cosa del genere. Biologia non è una facoltà umanistica. Significa che oggi non ci sono più certezze?
Picone: È questo il motivo, non essendoci certezze, alcuni imputano ai giovani il fatto che sono diversi dalle vecchie generazioni; invece, la realtà è che non ci sono le certezze che c’erano prima e c’è un momento di sconvolgimento e quindi questo può portare alle cose che vediamo nell’attualità, cioè i ragazzi che legittimamente protestano e rivendicano ciò che hanno il diritto di avere.
Oggi c’è più coraggio da parte dei ragazzi rispetto a chi li ha preceduti?
Ficarra: Certo. Sai, comunque è un coraggio anche dettato dalla necessità, questi ragazzi stanno vedendo che c’è qualcosa che non va per il verso giusto e quindi, siccome hanno tutta la vita davanti e anche legittimamente dei sogni da inseguire, comincia a diventare un po’ più difficile... Ecco che il diritto di protestare diventa legittimo, poi addirittura c’è chi pretende di dettare (le cose, ndr), del tipo “possono dire delle cose ma dipende da dove le dicono e come le dicono” e non funziona così, per fortuna.