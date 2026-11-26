Questa è una commedia sulle difficoltà dell’amore e le libertà, quelle che vediamo in scena non sono famiglie proprio canoniche ma, finalmente, moderne. Quanto è importante che il cinema porti sullo schermo queste nuove idee di famiglia?

Anna Foglietta: Fondamentale. Se noi pensiamo a tutto il nostro immaginario che è stato formato in gran parte dal cinema, da sguardi anche che avevano un’idea un po’ precostituita e si è andata avanti così per tanto tempo, ecco invece mi sembra che già il fatto che le nuove generazioni, vedo te che sei giovane, sei entrata qui dicendo “buongiorno a tutte e a tutti”, già questa è una cosa che mi fa bene. Molto bene. Perché generalmente non si dice mai “tutte” e quindi sta cambiando molto la direzione e, giustamente, anche il cinema, mainstream, di commedia, si sta rendendo conto che bisogna rappresentare la vita nelle sue infinite possibilità e oggi le infinite possibilità di stare insieme, di diventare famiglia ci sono. Ce l’hanno insegnato molto bene, lo abbiamo visto rappresentato molto bene, anche nella vita quotidiana, per cui è giusto che anche il cinema si assuma questa bellissima responsabilità perché diventerà immaginario per il futuro.

Picone: La mia risposta l’ha data lei.

Ficarra: La mia l’ha data lui.

Alessandro Genovesi: All’interno di una commedia che ha anche dei caratteri, un’immagine e un tipo di racconto, una sorta di confezione classica vengono portati degli argomenti, dei personaggi che sono nuovi. Secondo me è interessante, perché penso si veda la progressione, qualcosa che sta cambiando. In alcuni momenti sembra un film degli anni Cinquanta e invece dentro ci sono dei personaggi e delle situazioni che sono assolutamente moderni. Dopodiché, è chiaro che si tratta di un film, non di una proposta di legge.

Anna Foglietta: Magari lo fosse.