A guardare Tony Effe oggi sembrano lontanissimi i tempi della Dark Polo Gang, quelli di “Sto fumando kush” e “vendo solo caramelle”. D’altronde era il 2017 e in quasi dieci anni una persona cambia, si evolve, o almeno così dovrebbe essere. Soprattutto se parliamo di un artista, e la trap non fa eccezione. O almeno non dovrebbe. Oggi Tony Effe apre sui social un secondo profilo e lo chiama Tonycocazero. Vista la solita portata dei suoi testi, poteva sembrare l’ennesima trovata per flexare la dipendenza dalle sostanze stupefacenti, magari con un tocco d’ironia in più. E invece ci siamo ritrovati davanti a un profilo motivazionale dove sport e disciplina sono le parole chiave.
Le corse e le bastonate
In una prima fase, Tony è stato accusato di promuovere uno stile alimentare particolarmente restrittivo, legato a un’immagine di magrezza eccessiva, e di puntare il dito contro chi è “dipendente dagli zuccheri”. Non esattamente il modo migliore per iniziare a parlare di benessere, anche se l’obiettivo dichiarato era “smettere di fumare”. A rimettere i pezzi a posto ci aveva pensato la compagna Giulia De Lellis, restituendo il quadro chiarissimo durante l’intervista al podcast Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli: Tony era semplicemente passato da una dipendenza all’altra, da quella per le sostanze a quella per lo sport. Sul profilo Tonycocazero lo abbiamo visto, nell’ordine: allenarsi a pugilato, macinare corse chilometriche appena scattava l’impulso di fumare, fare sessioni in palestra durissime, ingozzarsi di “zuccheri” a cannone dopo dieci chilometri, correre e ancora correre anche spingendo il passeggino con la figlia Priscilla e rincorrendo un autobus in pieno centro città, giocare a golf e, come punta dell’iceberg, volare in Cina per farsi prendere a bastonate in testa dai maestri Shaolin.
L'anticristo della trap
Lo abbiamo sfottuto, lo abbiamo criticato per aver distorto alcuni messaggi sul benessere fisico, ma la verità è che Tony Effe ha avuto il coraggio di cambiare. Chiaramente, quando una trasformazione viene documentata sui social - e per di più con un profilo ad hoc - è impossibile escludere la possibilità che si tratti di una strategia di marketing. A maggior ragione se tutto questo arriva in un momento in cui la sua musica sembra in standby, con l’ultima pubblicazione ferma a otto mesi fa.
E se fosse davvero una mossa per lanciare il nuovo album? Sarebbe a dir poco geniale, ma solo se le nuove tracce rifletteranno sul serio il cambiamento tanto sbandierato. Non è che, dopo tutta questa prosopopea, ce lo ritroveremo ancora a cantare di escort e fumo? Oppure ci toccherà un disco fotocopia dei precedenti, un po’ come nel caso di Sfera Ebbasta, che ha fatto uscire Purosangue senza un motivo plausibile, ripetendo il solito copione e abbassando ancora di più l’asticella del genere (se possibile)? Dopo un’operazione simile, ci aspettiamo che Tony Effe diventi l’anticristo della trap, l’esatto opposto di Sfera Ebbasta.
Tony Effe 1 - Politici 0
Eppure non è la prima volta che qualcuno nell’urban si avvicina alla cultura orientale e abbraccia la disciplina. Ci aveva già provato Massimo Pericolo, seppur in modo più silente, sganciando ogni tanto storie che lasciavano intuire una svolta spirituale senza per questo perdere credibilità come rapper. Poi ci aveva scritto pure un libro, Monaco Guerriero. Tony ci ha persino azzeccato con il suo ammonimento assertivo contro chi passa troppe ore su GTA VI, liquidandolo come una roba occidentale che non fa bene alla salute e invitando a giocarci con criterio: Tony Effe più saggio dei nostri politici che fotografano il joystick e si fanno le immagini IA in versione Vice City. Se questo è un sogno, non svegliateci.
Il nuovo album
Di recente Tony ha anche organizzato una grande maratona con i fan, rilanciata pure sul profilo principale. Insomma, piaccia o no, il trapper ci sta provando a cambiare, e questo va riconosciuto a prescindere. Un tentativo lo aveva già fatto a Sanremo 2025 con Damme na mano, presentandosi in versione Califano 3.0, ma preferiamo dimenticarlo: resta comunque un esperimento.
Ora, però, ci aspettiamo che Tonycocazero non resti solo un modo per tenere alto l’hype nell’attesa di nuova musica, ma segni davvero una svolta discografica capace di sorprenderci. Non un album zen, ovvio: bisogna pur restare un minimo credibili, e fare trap in salsa zen rischierebbe di diventare una pagliacciata. Però chissà. Intanto restiamo alla finestra in attesa che torni la musica di Tony. Non l’abbiamo mai aspettata così tanto come adesso.