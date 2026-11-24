Lo abbiamo sfottuto, lo abbiamo criticato per aver distorto alcuni messaggi sul benessere fisico, ma la verità è che Tony Effe ha avuto il coraggio di cambiare. Chiaramente, quando una trasformazione viene documentata sui social - e per di più con un profilo ad hoc - è impossibile escludere la possibilità che si tratti di una strategia di marketing. A maggior ragione se tutto questo arriva in un momento in cui la sua musica sembra in standby, con l’ultima pubblicazione ferma a otto mesi fa.

E se fosse davvero una mossa per lanciare il nuovo album? Sarebbe a dir poco geniale, ma solo se le nuove tracce rifletteranno sul serio il cambiamento tanto sbandierato. Non è che, dopo tutta questa prosopopea, ce lo ritroveremo ancora a cantare di escort e fumo? Oppure ci toccherà un disco fotocopia dei precedenti, un po’ come nel caso di Sfera Ebbasta, che ha fatto uscire Purosangue senza un motivo plausibile, ripetendo il solito copione e abbassando ancora di più l’asticella del genere (se possibile)? Dopo un’operazione simile, ci aspettiamo che Tony Effe diventi l’anticristo della trap, l’esatto opposto di Sfera Ebbasta.