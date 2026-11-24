Quando dovrebbero arrivare i soldi pubblici? Né in ritardo né in anticipo, ma al momento opportuno, dopo le verifiche sulla legittimità della richiesta. Faccende da stregoni. Specie al cinema. Il contributo del Piano per il potenziamento delle sale cinematografiche per il 2025 riguarda gli esercenti che tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025 hanno investito per riaprire una sala chiusa, costruirne una nuova, aggiungere schermi, ristrutturare una sala esistente o aprirne una in ospedale. Una copertura che va dal 30 al 60% della spesa ammissibile. Le domande andavano presentate entro il 31 gennaio 2026. Il bando impone alla Direzione generale Cinema di pubblicare le graduatorie “entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande”, cioè entro il primo maggio 2026. Al 24 novembre l'elenco delle sale destinatarie del contributo non è stato pubblicato. Il ritardo è di 207 giorni. Una questione strutturale, dicono gli operatori del settore. La speranza è che l’Agenzia istituita con la nuova legge cinema velocizzi anche queste pratiche. Ma per ora, tant’è. L'unica graduatoria uscita per il 2025 riguarda la linea E, le sale nelle strutture ospedaliere, pubblicata il 6 novembre. Le domande erano due, entrambe della onlus MediCinema Italia, una per l'ospedale Ca’ Foncello di Treviso e l'altra per il Crob di Rionero in Vulture, in Basilicata. Tutte e due non ammesse. Delle altre quattro linee non c'è traccia.