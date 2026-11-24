Quando dovrebbero arrivare i soldi pubblici? Né in ritardo né in anticipo, ma al momento opportuno, dopo le verifiche sulla legittimità della richiesta. Faccende da stregoni. Specie al cinema. Il contributo del Piano per il potenziamento delle sale cinematografiche per il 2025 riguarda gli esercenti che tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025 hanno investito per riaprire una sala chiusa, costruirne una nuova, aggiungere schermi, ristrutturare una sala esistente o aprirne una in ospedale. Una copertura che va dal 30 al 60% della spesa ammissibile. Le domande andavano presentate entro il 31 gennaio 2026. Il bando impone alla Direzione generale Cinema di pubblicare le graduatorie “entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande”, cioè entro il primo maggio 2026. Al 24 novembre l'elenco delle sale destinatarie del contributo non è stato pubblicato. Il ritardo è di 207 giorni. Una questione strutturale, dicono gli operatori del settore. La speranza è che l’Agenzia istituita con la nuova legge cinema velocizzi anche queste pratiche. Ma per ora, tant’è. L'unica graduatoria uscita per il 2025 riguarda la linea E, le sale nelle strutture ospedaliere, pubblicata il 6 novembre. Le domande erano due, entrambe della onlus MediCinema Italia, una per l'ospedale Ca’ Foncello di Treviso e l'altra per il Crob di Rionero in Vulture, in Basilicata. Tutte e due non ammesse. Delle altre quattro linee non c'è traccia.
Il bando divide ogni anno le risorse così: 40% per riattivare sale chiuse o dismesse, 25% per nuove sale, 20% per aumentare gli schermi, 5% per ristrutturare le sale esistenti, 10% per le sale negli ospedali. I fondi non usati su una linea possono essere spostati sulle altre. Per l'annualità precedente, il 2024, il portafoglio era di 48,9 milioni: i 20 milioni annui previsti dalla legge più 28,9 milioni avanzati dal vecchio piano straordinario. Con quattro decreti, tra febbraio e maggio 2026, la Direzione ne ha assegnati poco più di 40 a 127 progetti. Per il 2025 il bando stanzia 20 milioni, a cui si aggiungono le risorse non assegnate l'anno precedente. Ma il ministero ha già messo le mani avanti. Il 6 novembre, sul sito della Direzione generale è stato preannunciato “che le risorse finanziarie stanziate per l'annualità 2025 risultano inferiori rispetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti mediante le istanze pervenute. Pertanto, pur in presenza di domande ritenute ammissibili e idonee al finanziamento, sussiste la concreta possibilità che non tutti i soggetti idonei possano risultare assegnatari di un contributo”. L'avviso si apre spiegando di arrivare “in prossimità della pubblicazione” degli esiti istruttori. È la geografia vaga del finanziamento al cinema.